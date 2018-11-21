Наталья Касперская: В новом законе речь идет об устойчивости интернета

«Сейчас если по каким-то причинам США решат, например, заблокировать интернет в России они технически могут это сделать. Поэтому нам надо обеспечить устойчивость своего интернета», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по компьютерной безопасности Наталья Касперская, комментируя внесение в Госдуму закона о защите Рунета.

«Поскольку я возглавляю в программе «Цифровая экономика» рабочую группу, занимающуюся информационной безопасностью, вопрос устойчивости инфраструктуры там рассматривался, – рассказала генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская. – В программе предусмотрен ряд мероприятий по созданию собственной инфраструктуры, независимой от иностранных поставщиков. В этом смысле законопроект идет ровно в этой парадигме».

В пятницу сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму проект закона, который предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.

Касперская отметила, что у России нет своих корневых серверов, «мы сейчас пользуемся американскими корневыми серверами». Это значит – «если по каким-то причинам США решат, например, заблокировать интернет в России они технически могут это сделать. А учитывая, что у нас Госуслуги и все прочее переходит в интернет, это может иметь крайне негативные последствия», – сказала Касперская.

Эксперт подчеркивает: никакой отдельный интернет не создается. «Насколько я могла изучить законопроект, там речь идет о создании корневых серверов и систем фильтрации контента по сигнатурам. Речь не идет о создании какого-то параллельного интернета», – сказала Касперская. Цель законопроекта, чтобы «исключить возможность внешнего вмешательства в работу российского интернета».

Новая система будет блокировать не по сетевому адресу, а по источнику трафика. По словам Касперской, это потребует определенных перемен. «Если это делается в масштабах всего Рунета, нужен серьезный софт, который нужно внедрить, чтобы обеспечить одновременно проходимость всего трафика», – отметила она.

Однако расходами на этот софт будет заниматься государство, а не провайдеры, что для них, конечно, плюс.

«В целом, фильтрация, конечно нужна, потому что понятно, что есть много всякого мусора. Очень много идет атак через интернет, и их количество становится только больше, и бороться с ними становится все сложнее. И, конечно, если на подлете какие-то явные нехорошие штуки будут отлавливаться, это сильно облегчит задачу компаниям по информационной безопасности типа нашей», – сказала Касперская.

«В целом, я оцениваю закон как правильный и нужный. Нам надо обеспечивать устойчивость своего интернета», – подвела итог Касперская.