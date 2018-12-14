В Роскомнадзоре заверили, что не намерены «отделять Рунет от всего остального мира»

«Объективно вопрос об устойчивости сети связи – один из основных. Интернет, – это инфраструктура стратегического характера», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы Роскомнадзора Александр Панков. Законопроект о защите Рунета, внесенный в Госдуму, предполагает: при Роскомнадзоре создается центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи.

«Вопрос о защите российского сегмента сети Интернет от внешних целенаправленных воздействий обсуждается, насколько я помню, с 2013-2014 годов. С тех пор вопросы повышения устойчивости, безопасности работы российских сетей связи обсуждаются постоянно», – отметил заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков. «Такие воздействия, как показывает практика, возможны. Законопроект предполагает некую попытку подстраховаться в такой ситуации», – добавил собеседник.

В пятницу сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, и депутат Госдумы Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.

Проект также предусматривает возможность минимизации передачи российского трафика за рубеж. Он предусматривает проведение учений органов власти, операторов связи, владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.

Сенатор Клишас подчеркнул: принятие законопроекта позволит предупредить случаи отключения из-за рубежа маршрутов доступа к российским сайтам, «создавая условия для возможности открытия страниц в российском сегменте интернета». «Кроме этого, реализация инициативы должна решить вопрос конфиденциальности передачи электронных сообщений между российскими пользователями. Сегодня имеется доступ к содержанию электронных сообщений, пересылаемых между российскими пользователями», – цитирует сенатора ТАСС.

С этой целью законопроектом предлагается установить: провайдер обязан обеспечить установку в своей сети связи технических средств противодействия угрозам и предоставить данную информацию в Роскомнадзор. Такие технические средства Роскомнадзор предоставляет операторам связи безвозмездно.

Как подчеркнула Людмила Бокова, российские законодатели хотят сделать более надежной сеть связи, включая голосовую связь, телеграфную, телевещание. «Сегодня каждый оператор связи знает только о своей инфраструктуре - и ничего о сети соседей. При Роскомнадзоре создается центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи. Задача центра - координировать усилия множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях - чрезвычайная ситуация в регионе, выход сетевого оборудования из строя и так далее», – отметила разработчик закона.

«Объективно вопрос об устойчивости сети связи – один из основных, – подчеркнул Панков. – Сеть связи – а сейчас и сеть Интернет, которая сейчас является «наложенной» на сеть связи общего пользования, – это инфраструктура стратегического характера. Учитывая, в каком количестве бизнес-процессов, в каком количестве процессов технологического характера задействована эта сеть (не говоря уже об информационной сфере), очевидно, что повышение надежности этой стратегической инфраструктуры – крайне важная задача».

«На первом этапе интернет был средой для игрушек и общения, однако сейчас на эту сеть «подвязаны» финансовые транзакции, бизнес, телемедицина и так далее. Если сегодня интернет «упадет», то это будет настоящей катастрофой», – сказал Панков в комментарии изданию Газета.ru.

При этом замглавы Роскомнадзора подчеркнул: термин «автономные системы», который используется в тексте законопроекта, «не связан с отделением Рунета от всего остального мира». «Называть в данном случае автономность «отделением» – слишком смело», – подчеркнул Панков.