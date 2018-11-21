Луговой: Россия не создает новый интернет, мы создаем дублирующую систему

«Мы пытаемся создать дублирующую систему на случай, если у российских пользователей будет затруднен доступ к «корневым» серверам. Они ведь находятся на территории США и Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой, один из разработчиков внесенного в Госдуму законопроекта о защите российского сегмента интернета.

«Мы создаем условия, чтобы интернет в России был устойчивым, чтобы была создана система: Центр мониторинга, система маршрутизации, а также точки входа и выхода на территорию РФ, – сказал депутат Андрей Луговой.

Напомним, что в пятницу Луговой, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.

Проект также предусматривает возможность минимизации передачи российского трафика за рубеж. Он предусматривает проведение учений органов власти, операторов связи, владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.

Сенатор Клишас уточнил, что в Стратегии национальной кибербезопасности США, подписанной американским президентом в сентябре этого года, декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, «которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнерам».

Луговой, в свою очередь, разъяснил, что, принимая закон, Россия не «создает новый интернет». «Мы будем пытаться создать дублирующую систему», – подчеркнул собеседник. Цель закона – сделать сеть более надежной, чтобы все системы, поисковые или платежные, работали бесперебойно, отметил депутат.

«Мы должны создать карту всех точек входа-выхода интернета на территории страны в случае возникновения каких-то угроз, чтобы созданы были какие-то правила, чтобы каждый оператор связи, провайдер, видя, что через определенный трафик создаются угрозы для устойчивой работы интернета, мог менять систему маршрутизации», – объяснил он.

Луговой отметил, что законопроект не является революционным новшеством, которое потребует значительных затрат. «В Роскомнадзоре есть специальное подразделение, которое уже такую работу ведет», – сказал Луговой.