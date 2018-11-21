Луговой: Россия не создает новый интернет, мы создаем дублирующую систему

Взгляд
14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны, от мягкого информационного давления до жесткого мятежа с применением силы. Но стартом к захвату государства обычно являются именно выборы. Подробности...

Почему забыли летчицу С. и не жалеют Бутину

Дмитрий Ольшанский, публицист
Если С. жалко потому, что он – страдающий политзаключенный, то нам будет жалко и Бутину, и Мефедова, и Вышинского, которых кто-то судит сомнительным судом за политику. Однако ничего похожего мы не видели – и, надо полагать, не увидим. Подробности...
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Новая коричневая волна рискует захлестнуть Евросоюз

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Любых феминисток в Vox считают личными врагами, причем даже полагают нормой применять против них насилие. Людьми второго сорта «неофранкисты» считают и представителей ЛГБТ. Однако на этом список «недочеловеков» не заканчивается. Подробности...
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          Луговой: Россия не создает новый интернет, мы создаем дублирующую систему

             14 декабря 2018, 18:20
          Фото: Артур Лебедев/ТАСС
          Текст: Олег Москвин

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          «Мы пытаемся создать дублирующую систему на случай, если у российских пользователей будет затруднен доступ к «корневым» серверам. Они ведь находятся на территории США и Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой, один из разработчиков внесенного в Госдуму законопроекта о защите российского сегмента интернета.

          «Мы создаем условия, чтобы интернет в России был устойчивым, чтобы была создана система: Центр мониторинга, система маршрутизации, а также точки входа и выхода на территорию РФ, – сказал депутат Андрей Луговой.

          Напомним, что в пятницу Луговой, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.

          Проект также предусматривает возможность минимизации передачи российского трафика за рубеж. Он предусматривает проведение учений органов власти, операторов связи, владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.

          Сенатор Клишас уточнил, что в Стратегии национальной кибербезопасности США, подписанной американским президентом в сентябре этого года, декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, «которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнерам».

          Луговой, в свою очередь, разъяснил, что, принимая закон, Россия не «создает новый интернет». «Мы будем пытаться создать дублирующую систему», – подчеркнул собеседник. Цель закона – сделать сеть более надежной, чтобы все системы, поисковые или платежные, работали бесперебойно, отметил депутат.

          «Мы должны создать карту всех точек входа-выхода интернета на территории страны в случае возникновения каких-то угроз, чтобы созданы были какие-то правила, чтобы каждый оператор связи, провайдер, видя, что через определенный трафик создаются угрозы для устойчивой работы интернета, мог менять систему маршрутизации», – объяснил он.

          Луговой отметил, что законопроект не является революционным новшеством, которое потребует значительных затрат.  «В Роскомнадзоре есть специальное подразделение, которое уже такую работу ведет», – сказал Луговой.


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