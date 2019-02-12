Эксперт резко раскритиковал негативный отзыв РСПП на законопроект об устойчивом Рунете

Генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов назвал «наглой ложью» заключение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по законопроекту об устойчивом Рунете.

Представители РСПП в ходе круглого стола «Ко дню безопасного интернета. Актуальные проблемы развития сети в России» в Общественной палате РФ, на котором присутствовал корреспондент газеты ВЗГЛЯД, представили негативное заключение на законопроект об устойчивом Рунете.

Они отметили, что вводимые законопроектом новые фильтры будут блокировать развитие интернета, а также выразили опасение возрастающей нагрузкой на провайдеров услуг доступа в сеть.

Генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, однако опроверг эти доводы РСПП. Он также подчеркнул: «В первой части закона задача – продублировать систему корневых имен. Таких серверов в мире тринадцать, и ими управляют американцы. Я читал заключение РСПП и других бизнесменов. Они пишут, что у нас есть такие сервера. Но они тоже управляются американцами. Заключение РСПП – наглая ложь. В нашей стране нет дублирующих серверов, которые нами управляются».

Кроме того, Ашманов обвинил представителей РСПП в том, что они находятся под влиянием операторов связи, опасающихся серьезных расходов на исполнение нового закона. В связи с этим эксперт предложил при следующих чтениях законопроекта зафиксировать в его тексте, что реализация акта будет происходить за государственные деньги.

Напомним, в декабре в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий создание инфраструктуры, способной защитить российский сегмент Сети от посягательств извне. Речь вовсе не идет о создании изолированного «отдельного интернета», поясняют разработчики, но Рунет должен суметь выжить в случае «отключения от Всемирной паутины», что сейчас это легко могут сделать американцы.