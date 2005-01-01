Кириенко призвал глобальные интернет-компании в России не нарушать конкуренцию

Российский рынок открыт для глобальных интернет-компаний, но они не должны нарушать конкуренцию, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая на открытии Российского форума по управлению интернетом.

«Наш рынок открыт, никаких заградительных барьеров на нем нет и никогда не будет, но мы исходим из того, что все крупные иностранные компании, приходящие на наш рынок, должны принимать на себя обязательство не нарушать конкуренцию, не использовать свои преимущества или отдельные элементы монопольного положения для того, чтобы ограничивать конкуренцию со стороны российских компаний», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Кириенко, в такой ситуации Россия будет вынуждена поддерживать свои компании и защищать их.

Кириенко также добавил, что доля интернет-компаний в ВВП России составляет около 4%, и она будет стремительно расти, передает РИА «Новости».

«Влияние интернета, который создавался, заключалось в обмене идеями и потом развличениями, сегодня – это важная составляющая часть мирового продукта. В России доля интернет-компаний уже порядка 4% ВВП. Эта доля будет стремительно нарастать, поскольку зона интернет-экономики растет в разы быстрее, чем любые другие сферы экономики. Это значит, что влияние будет только возрастать», – сказал Кириенко.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям 10-го Российского форума по управлению интернетом, открывающегося, заявил, что интернет должен оставаться свободным.