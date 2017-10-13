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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:49  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Киберудар США по России оказался слишком виртуальным

Похоже, США впервые в истории начали цифровую войну против РоссииФото: Rick Wilking/Reuters
Сайты госструктур, в том числе президента, постоянно подвергаются кибератакам, заявили в Кремле. Так там отреагировали на информацию об атаке американского киберкомандования на российское Агентство интернет-исследований. В экспертной среде сравнили это нападение с военным вторжением. Каким образом проводилась операция и можно ли защититься от подобных нападений? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...

У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
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          Киберудар США по России оказался слишком виртуальным

          Похоже, США впервые в истории начали цифровую войну против России   28 февраля 2019, 13:46
          Фото: Rick Wilking/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          Сайты госструктур, в том числе президента, постоянно подвергаются кибератакам, заявили в Кремле. Так там отреагировали на информацию об атаке американского киберкомандования на российское Агентство интернет-исследований. В экспертной среде сравнили это нападение с военным вторжением. Каким образом проводилась операция и можно ли защититься от подобных нападений?

          В Кремле отреагировали на сообщения о том, что во время выборов в Конгресс в ноябре киберкомандование США приказало атаковать российское СМИ – петербургское Агентство интернет-исследований. Как заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, российские интернет-ресурсы, в том числе сайт Кремля, регулярно подвергаются кибератакам из США и Европы.

          «Но в целом с территории США постоянно на различные российские организации, (против) юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак. Это данность, в которой мы живем», – сказал Песков.

          При этом Песков не стал уточнять, кто стоит за этими атаками. Он лишь подтвердил, что они организуются на «постоянной основе». «Мы смотрим на тех, кто атакует, например, интернет-сайт президента – там из Европы, из Северной Америки и так далее идет огромное количество атак на постоянной основе», – добавил представитель Кремля.

          Песков добавил, что из США могут влиять на интернет в России, так как «рамочное администрирование Всемирной сети осуществляется де-факто несколькими компаниями». «Поэтому, исходя из этого, таких потенциальных угроз, как раз осуществляется законотворческая деятельность, направленная на принятие таких законопроектов, как так называемый законопроект о суверенном интернете. Это не связано с изоляцией и закрытием интернета, это связано с защитой от противоправных действий», – сказал Песков.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, об атаке киберкомандования вооруженных сил США против российского Агентства интернет-исследований стало известно из публикации The Washington Post. «Они, по сути, отключили «Агентство интернет-исследований» от интернета», – пишет газета.

          Перебои с интернетом начались у журналистов непосредственно в день выборов в Конгресс США и наблюдались еще примерно через сутки после подсчета голосов. По информации NBC, эту операцию лично одобрил президент Дональд Трамп. В самом киберкомандовании вооруженных сил США отказались комментировать «секретные планы и операции», но пообещали продолжить защищать американскую демократию «от враждебного влияния других стран».

          Агентство интернет-исследований, создание которого некоторые СМИ приписывают российскому бизнесмену-ресторатору Евгению Пригожину, в США называют «фабрикой троллей» (IRA). Американским судом ей было предъявлено обвинение в попытках вмешаться в президентские выборы 2016 года.

          В западной прессе постоянно увязывается IRA и Федеральное агентство новостей (ФАН). Источник Русской службы BBC подтвердил, что киберкомандованию США удалось отключить один из отделов «фабрики троллей». Таким образом, атака была проведена в отношении ФАН, а не конкретно Агентства.

          По информации самого ФАН, атака произошла 5 ноября около 22 часов по московскому времени. В результате был уничтожен RAID-контроллер на внутриофисном сервере ФАН и выведено из строя два жестких диска из четырех. Были также отформатированы винчестеры на арендованных в Швеции и Эстонии серверах, использовавшихся для хранения данных портала USA Really. «При этом атака киберкомандования США полностью провалилась: работа офиса ФАН не была «парализована», как сообщалось в американских СМИ, а проект USAReally продолжил свою работу в штатном режиме», – говорится в материале.

          Атака началась с того, что на почту одного из сотрудников ФАН пришло письмо с вложением о «важной информации о выборах в США». После распаковки архива в нем оказалась только базовая информация о выборах, но, как выяснилось позднее, один из файлов был «трояном», который без ведома пользователя использовал скрытые возможности операционной системы Windows и получил полный удаленный контроль над компьютером в редакции ФАН. В результате американцы довольствовались возможностью выходить в интернет с IP-адреса офисной Wi-Fi сети ФАН.

          Гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов тоже назвал байками сообщения о том, что американские военные могли провести «наступательную кибероперацию» против Агентства интернет-исследований, отключив его от Сети.

          Ашманов убежден: если даже представить, что подобная атака была проведена, с технической точки зрения любая организация быстро восстановила бы доступ к интернету.

          «Это абсолютный бред, который вызван исключительно бюрократическими ходами у так называемого киберкомандования, которому нужно показывать свою работу», – сказал Ашманов.

          Впрочем, эксперт убежден, что США и впрямь проводят в киберпространстве различные операции против России, в частности, фабрикуют электронные цифровые следы, создают боевые вирусы (такие как Petya), о чем стало известно из утечки на WikiLeaks Vault 7.

          Ашманов пояснил, что в случае отключения от интернета можно быстро найти альтернативные источники доступа к Сети.

          «Предположим, что вашу редакцию попытаются полностью отрубить от интернета, заблокируют сотрудникам кредитные карты под каким-то предлогом... Сколько времени вы будете в нокауте и не сможете выходить в интернет? Наверное, к следующему утру вы придете в себя и снова начнете свою деятельность. Вы найдете альтернативных провайдеров, купите модемы в офис и так далее. А тут есть «чудовищное интернет-агентство», которое «выбрало Трампа», и вдруг ему якобы отрубили интернет... Это же бред, выдумки! В США, видимо, никто даже не озадачивается правдоподобием. Это какая-то медийная игра», – уверен Ашманов.

          Впрочем, если бы американцы на самом деле отрубили от интернета российскую организацию, это было бы актом военной агрессии, напоминает он. «Должны последовать ноты протеста, должно быть возбуждено уголовное дело, каким образом иностранная структура провела на нашей территории спецоперацию. По сути, в США объявляют, что воюют с нами в киберпространстве», – подытожил Игорь Ашманов.

          В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал ускорить принятие закона об обеспечении устойчивой работы Рунета.

          «Закон о суверенном интернете нужно принимать ускоренными темпами, но это полдела. Самый важный момент, который мы до конца, видимо, не можем осознать, – это то, что США реально признали, что они находятся в состоянии кибервойны с нами, что эту войну они развязали, что они ведут военные кибердействия», – сказал Малькевич ТАСС.

          Он также напомнил, что возглавляемый им Фонд защиты национальных ценностей в феврале провел исследование о законах, регулирующих интернет в разных странах.

          «Это исследование показало, что у нас самое либеральное законодательство. И в США, и в Великобритании, и в Германии, и во Франции теперь все регулируется очень жестко. Мы этот список готовы передать в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в профильный комитет Госдумы», – подытожил Малькевич.


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