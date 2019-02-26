США провели «наступательную кибероперацию» против «Агентства интернет-исследований»

Киберкомандование Вооруженных сил США в 2018 году во время промежуточных выборов провело «наступательную кибероперацию» против российского «Агентства интернет-исследований», отключив этой петербургской компании доступ к интернету, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Они по сути отключили «Агентство интернет-исследований» от интернета», – передает ТАСС слова источника газеты.

Утверждается, что это первая подобная операция Киберкомандования ВС США.

«Агентство интернет-исследований» в США считают «фабрикой троллей».

Отметим, что в НАТО давно идет дискуссия о том, что кибератаки нужно считать реальным нападением, которое распространяется на «пятую статью» договора НАТО о коллективной безопасности – она гласит, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех.

Однако по сути теперь США сами признаются, что произошло такое кибернападение.

В октябре 2018 года уже сообщалось, что американское киберкомандование проводит операцию против «российских агентов», якобы распространяющих дезинформацию для вмешательства в выборы США. Утверждалось, что Пентагон таким образом «дает понять подозреваемым», что «их личности установлены, а их деятельность отслеживается».

Возможно, если верить новым сведениям, речь шла об отключении интернета у целой компании.

С весны была изменена стратегия киберкомандования США – ему разрешено «осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак».