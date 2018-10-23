США начали первую кибероперацию против «агентов России»

Американское киберкомандование проводит операцию против «российских агентов», якобы распространяющих дезинформацию для вмешательства в выборы США, пишет New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Таким образом киберподразделение Пентагона планирует дать понять подозреваемым, что их личности установлены, а их деятельность отслеживается. В то же время американские военные избегают прямых угроз в адрес «российских агентов». Эксперты считают, что речь может идти об угрозе юридических обвинений или включении в санкционный список США, передает РИА «Новости».

Кампания стала первой известной кибероперацией американского командования против иностранного государства, предпринятой для защиты выборов в США.

В начале октября СМИ сообщали, что в ближайшие дни США объявят о том, что готовы проводить кибератаки по запросу союзников по НАТО.

Напомним, с весны была изменена стратегия киберкомандования США, приобретя более агрессивный характер. Ведомству разрешено «осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак» против США.