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Спасатели в Комсомольске-на-Амуре вытащили вмерзшую в лед косулю
В Комсомольске-на-Амуре спасатели вытащили из воды молодую косулю, оказавшуюся на тонком льду в нескольких метрах от берега, сообщило Главное управление МЧС по Хабаровскому краю.
Очевидцы позвонили в поисково-спасательный отряд и рассказали, что на набережной возле речного вокзала животное провалилось под лед. На место прибыла дежурная смена, указало ведомство в Max.
Выяснилось, что молодая косуля находилась в пяти метрах от берега и едва держалась в полынье. Глубина Амура в этом месте составляет около трех метров.
Один из спасателей, облачившись в гидрокостюм, добрался до животного и с помощью веревки вытащил его на берег. Обессиленную косулю передали в зооцентр «Питон», где ей обеспечили условия для обогрева и восстановления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в устье реки Уда в Хабаровском крае местные жители спасли двух взрослых белух и трех детенышей, застрявших на мели во время отлива.
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