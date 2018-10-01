США собрались осуществлять кибератаки по запросу стран НАТО

В ближайшие дни США объявят о том, что готовы проводить кибератаки по запросу союзников по НАТО, сообщают информационные агентства.

Будут осуществляться как оборонительные, так и атакующие операции, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Заместитель помощника главы Пентагона по международной безопасности Кэтрин Уилбэргер заявила, что Вашингтон готов применять меры в киберпространстве в интересах стран НАТО.

В Пентагоне это называют ответом на действия Москвы, которая якобы «постоянно проводит операции в киберпространстве и информационной сфере».

Скорее всего, объявление сделает глава ведомства Джеймс Мэттис на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По словам Уилбэргер, Вашингтон заверит союзников по НАТО, что готов проводить контратаки в киберпространстве, если хакеры атакуют кого-то из членов альянса.

США рассматривают публичное заявление как сдерживающий фактор.

Напомним, с весны была изменена стратегия киберкомандования США, приобретя более агрессивный характер. Ведомству разрешено «осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак» против США.