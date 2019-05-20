В Кремле ответили на заявление Трампа об атаке американских хакеров на Россию

Обвинения в адрес России в якобы причастности к кибератакам не находят доказательств, однако причастность Вашингтона к подобным действиям подтверждается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.

В интервью Fox News Трамп заявлял, что при его администрации была осуществлена кибератака в отношении российской стороны во время промежуточных выборов осенью 2018 года.

«Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается», – отметил Песков, напомнив о заявлениях Москвы о том, что российское государство не имеет никакого отношения и никогда не имело отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что не располагает детальной информацией по упомянутому Трампом случаю.

Ранее российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы. В документе в частности описывалась истерия по поводу якобы имевшего место «хакерского вмешательства России по всему миру».

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