Опубликован доклад России на тему «вмешательства» в выборы в США

Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.

Дипломаты указывают, что за три года антироссийской кампании так и не были представлены «реальные доказательства» приписываемых Москве кибератак и попыток «подорвать демократию». Кампания направлена на дискредитацию президента США Дональда Трампа и срыв нормализации отношений Москвы и Вашингтона, заявили в посольстве.

«Все это время Россия указывала на сфабрикованный характер этих инсинуаций», – приводит ТАСС текст доклада.

Российское посольство опубликовало список безосновательных обвинений со стороны американских СМИ: New York Times, Washington Post, Politico, CNN, NBC.

В докладе указаны примеры нападок на СМИ и посольство России, описывается истерия по поводу якобы имевшего место «хакерского вмешательства России по всему миру».

Кроме того, опубликован список безосновательных обвинений со стороны американских политиков и чиновников, а также экспертов.

В документе перечислены действия российских дипломатов, чтобы опротестовать обвинения американской стороны.

Российское посольство призвало США отказаться от обвинений во «вмешательстве» в выборы и вместе работать над восстановлением отношений, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил, что сговора Трампа с Россией не было, теперь имеет смысл осознать надуманность сообщений о «российском вмешательстве».

18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству». Демократы в Конгрессе обвинили генпрокурора США в искажении итогов расследования Мюллера.

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