Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера

Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству».

Доклад был опубликован на сайте министерства, передает РИА «Новости».

Ранее минюст США провел пресс-конференцию по поводу публикации полной отредактированной версии доклада Мюллера.

Генпрокурор США Ричард Барр в ходе мероприятия подтвердил, что сговора президента США Дональда Трампа и других американцев в сговоре с российскими властями на выборах 2016 года не было.

Барр также выразил благодарность Мюллеру за то, что тот смог «раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс».

Отмечается, что в докладе спецпрокурор обвинил Россию во вмешательстве в выборы с помощью хакерских атак.

Занимавший пост помощника Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн просил Москву не отвечать на решение администрации Барака Обамы о выдворении российских дипломатов из США, говорится в докладе, передает ТАСС.

«29 декабря 2016 года действующий президент Обама ввел санкции в отношении России за вмешательство в выборы. Помощник президента по нацбезопасности в будущей администрации Майкл Флинн позвонил российскому послу Сергею Кисляку и попросил Россию не увеличивать напряженность в ответ на санкции», – говорится в документе.

В четверг министр юстиции США Уильям Барр заявлял, что штаб президента США не участвовал во «вмешательстве России». В Кремле также комментировали публикацию документа.