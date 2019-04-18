Кремль отреагировал на анонсированную публикацию доклада Мюллера

Кремль не ждет публикации полной отредактированной версии доклада по расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для нас это не тема, это не предмет нашего интереса, не предмет наших опасений, не предмет нашей заботы и все эти отчеты Мюллера и иные отчеты на этот счет до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных малопрофессиональных сообщений ничего не приносили», – отметил Песков, передает ТАСС.

По его словам, есть много других дел, требующих внимания.

Ранее высокопоставленный диписточник сообщал, что в Москве прошла встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с советником президента США Дональда Трампа Фионой Хилл, и в ходе нее не было обсуждения доклада Мюллера.