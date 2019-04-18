Рябков и советник Трампа встретились в Москве

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретился в Москве с советником президента США Дональда Трампа Фионой Хилл и обсудил двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и Венесуэле, сообщил высокопоставленный диписточник.

«Фиона Хилл находилась в Москве 16-17 апреля. Состоялись встречи в аппарате Совета безопасности РФ и в МИДе. В частности, в МИД прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, Сирия обсуждалась «как одна из тем, по которой между Москвой и Вашингтоном идет достаточно продуктивный диалог». Кроме того, обсуждалась ситуация в Венесуэле, «и диалог выявил серьезные глубокие противоречия и большие расхождения в подходах».

В то же время источник отметил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом «российском расследовании» не обсуждался в ходе контактов с Фионой Хилл.

«Нет, доклад не обсуждался. С американской стороны анонсировалось, что в ближайшие дни будет выход полного текста, но мы не обсуждали (его), потому что нечего обсуждать: нашего вмешательства (в выборы в США) не было и все эти американские инсинуации про вмешательство и (российское) влияние, они уже многократно нами комментировались и мы в очередной раз лишь могли бы подтвердить то, что уже говорили», – сказал источник.

Напомним, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс также встречались 19 марта в Риме для обсуждения возможного военного вмешательства США в венесуэльский конфликт.

В начале марта ситуацию в Венесуэле обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.