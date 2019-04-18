Минюст США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб кандидата в президенты Дональда Трампа не участвовал в этой деятельности.

Также в ведомстве сообщили, что Белый дом в полной мере сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, несмотря на то, что Трамп был недоволен расследованием, передает ТАСС.

Ранее в четверг сообщалось, что минюст США проведет пресс-конференцию по поводу публикации полной отредактированной версии доклада Мюллера. В Кремле также комментировали публикацию документа.