Демократы обвинили генпрокурора США в искажении итогов расследования Мюллера

Конгрессмен-демократ Адам Шифф, возглавляющий спецкомитет Палаты представителей по разведке, во время выступления в Калифорнии заявил, что генпрокурор США Уильям Барр в своем отчете якобы неверно интерпретировал некоторые положения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера в интересах Дональда Трампа.

Конгрессмен выступил с утверждением, что Барр в своем отчете о докладе Мюллера, который 24 марта был направлен руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США, якобы исказил выводы спецпрокурора, передает ТАСС.

По словам Шиффа, генпрокурор в своем четырехстраничном отчете не уделил достаточного внимания заявлениям Мюллера о том, что Трамп якобы пытался препятствовать проведению расследования касательно приписываемого России вмешательства в американские выборы.

«Генеральный прокурор нанес ущерб стране, представив неверным образом части доклада Мюллера, попытавшись представить выводы спецпрокурора в положительном свете в интересах президента [США Дональда Трампа]. Генпрокурор не является личным адвокатом президента [Трампа], даже если он сам себя таковым считает», – заявил Шифф в эфире телеканала CNN.

Накануне Минюст США опубликовал полную отредактированную версию доклада Мюллера. Сразу после этого Трамп заявил демократам, что «игра окончена». Глава Белого дома также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования. В Минюсте США претензии демократов к изложению доклада Мюллера назвали дикостью.

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