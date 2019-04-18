Трамп пожаловался на притеснения

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной политической фальсификации перед публикацией доклада Мюллера о «российском расследовании».

«Величайшая политическая фальсификация всех времен! Преступления были совершены жуликоватой (Хиллари Клинтон – прим. ВЗГЛЯД), грязными копами и Национальным комитетом Демократической партии США/демократами», – написал в Twitter Трамп.

«Преследование президента!» – также добавил Трамп.

Планируется, что доклад спецпрокурора Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году и «сговоре Трампа» с Россией будет обнародован в четверг, а после представления конгрессу документ сделают доступным широкой общественности.

На данный момент этот доклад известен только в пересказе министерства юстиции США. Сообщается, что Мюллер подтвердил «российское вмешательство» в выборы 2016 года, однако свидетельств «сговора Трампа с Москвой» не нашел.

Ранее стало известно, как Кремль отреагировал на анонсированную публикацию доклада Мюллера.