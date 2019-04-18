Трамп заявил оппонентам об «окончании игры»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление министра юстиции США Уильяма Барра, подтвердившего непричастность штаба президента к «сговору с Россией».

«Никакого сговора. Никаких помех следствию. Для ненавистников и для левых радикалов-демократов – игра окончена», – написано на картинке в Twitter Трампа.

Ранее в четверг министр юстиции США Уильям Барр подтвердил, что что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб кандидата в президенты Дональда Трампа не участвовал в этой деятельности.

Напомним, в марте 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Трампа и Россией. Тогда Трамп призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США. А сами демократы остались не удовлетворены основными выводами расследования.