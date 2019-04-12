В Минюсте США претензии демократов к изложению доклада Мюллера назвали дикостью

Предположения о том, что министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр якобы пытался ввести американскую общественность в заблуждение собственной интерпретацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера нелепы, считает первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

Розенстайн дал интервью The Wall Street Journal, в котором выразил уверенность, что генеральный прокурор США Уильям Барр «был чистосердечен настолько, насколько мог», передает ТАСС.

«Поэтому я считаю, что сама идея о том, что он будто бы пытается ввести в заблуждение людей, является совершенно дикой», – отметил первый заместитель генпрокурора США.

«Это не тот случай, когда кто-то прячет доклад и отказывается обнародовать его», – заверил Розенстайн.

Он разъяснил, что генеральный прокурор США Уильям Барр «сказал лишь, что для изучения доклада потребуется время».

«Раз люди действительно хотят узнать, что в нем [докладе], то им изложат ключевые выводы. Вот и все», – заверил заместитель Барра.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси заявила о своем недоверии генеральному прокурору Соединенных Штатов Уильяму Барру в связи с тем, как он изложил основные заключения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследований данных о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. Более того, она допустила возможность импичмента президента США Дональда Трампа, если «возникнет настоятельная необходимость».

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.

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