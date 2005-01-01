Спикер Палаты представителей США допустила «необходимость» импичмента Трампа

Руководитель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не исключила возникновения «настоятельной необходимости» отстранения Дональда Трампа от должности президента Соединенных Штатов.

Пелоси заявила о своем недоверии министру юстиции, генеральному прокурору США Уильяму Барру в связи с тем, как он изложил основные заключения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследований данных о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года, передает ТАСС.

«Он является генеральным прокурором не Дональда Трампа, а Соединенных Штатов», – заявила Пелоси. «Я не верю Барру, но я верю Мюллеру», – добавила представитель Демократической партии США.

«Я считаю, что импичмент чреват расколом в нашей стране. Но, когда мы увидим то, что требуется, возможно, возникнет настоятельная необходимость его [Трампа] импичмента», – заявила Пелоси в интервью Associated Press.

«До той поры он [Трамп] того не стоит», – добавила спикер нижней палаты Конгресса.

Пелоси также заявила о «глубоком беспокойстве» в связи с тем, что генпрокурор США, отвечая на вопросы членов одного из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената, выразил намерение установить, были ли допущены нарушения при начале расследования в отношении предвыборного штаба Трампа, а также при слежке за лицами из его окружения во время президентской гонки 2016 года.

Напомним, в январе демократы пообещали Трампу не поднимать вопрос об импичменте.

Ранее Трамп предупреждал, что объявление ему импичмента приведет к крайне негативным последствиям: обрушатся рынки и все «станут очень бедными».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД