Демократы пообещали Трампу не поднимать вопрос об импичменте

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе встречи в Белом доме заявила ему, что Демократическая партия не намерена поднимать вопрос об импичменте.

«Очень сложно объявить импичмент тому, кто замечательно делает свою работу» – заявил американский лидер демократам в ходе встречи в Белом доме по вопросу приостановки работы федерального правительства США, передает ТАСС.

«Мы говорили об этом сегодня – я спросил, почему вы не используете это для импичмента?», – рассказал Трамп.

По его словам, на это Пелоси заявила, что «мы [Демократическая партия] не рассматриваем возможность [инициирования процедуры] импичмента».

Напомним, в августе прошлого года Трамп предупреждал, что объявление ему импичмента приведет к крайне негативным последствиям: обрушатся рынки и все «станут очень бедными».