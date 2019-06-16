Трамп опроверг утверждение об активизации кибератак США на Россию

Утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали предпринимать более активные попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергосистему России, не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп.

«Можете ли вы поверить в то, что неудачники из The New York Times опубликовали статью, в которой утверждается, что Соединенные Штаты существенно участили кибератаки против России?» – написал Трамп в Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что со стороны «некогда великолепной» NYT «это фактически измена». Трамп отметил, что газета настолько отчаянно нуждается в сенсационном материале, что даже не гнушается тем, чтобы вредить собственной стране.

«Кроме того, [это] неправда», – добавил он.

Ранее The New York Times написала, что американские спецслужбы в течение последнего года стали работать значительно активнее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.