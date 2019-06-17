Выявлены элементы кибервойны против России

В России фиксируются попытки американских спецслужб совершать кибератаки против систем управления российской инфраструктуры, заявил источник в руководстве одного из российских силовых ведомств.

В последние годы, заявил источник, иностранные спецслужбы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой. В первую очередь атаки направлены на транспортную, банковскую и энергетическую системы, передает РИА «Новости».

«Такие попытки мы видим и фиксируем. Однако эти действия нам удается нейтрализовать», – сказал он.

Источник утвердительно ответил на вопрос, можно ли назвать это элементами кибервойны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гипотетически возможна кибервойна между США и Россией.

Перед этим The New York Times написала, что американские спецслужбы в течение последнего года стали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Президент США Дональд Трамп опроверг эти сведения и обвинил NYT в государственной измене.