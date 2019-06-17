В Кремле оценили вероятность кибервойны России и США

Гипотетически кибервойна между США и Россией возможна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждения The New York Times об активных попытках американских спецслужб внедрить вредоносное ПО в энергосистему России.

Песков отметил, что президент США Дональд Трамп эти сообщения опроверг, передает ТАСС.

«Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ», – сказал он.

Песков заметил, что Москва неоднократно указывала на попытки подвергнуть кибератакам из-за рубежа российские стратегически жизненно важные области экономики.

«С сожалением можно это констатировать», – сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Он напомнил, что российские спецслужбы ведут постоянную борьбу с этим, чтобы не допустить нанесения вреда экономике России. Песков также попросил не забывать, что президент Владимир Путин и Москва в целом неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество по противодействию проявлениям киберпреступности, однако США на эти предложения «никогда не откликались».

Ранее The New York Times написала, что американские спецслужбы в течение последнего года стали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене.

В ответ в New York Times заявили, что эту статью описали представителям правительства США до ее публикации, и те не увидели никаких опасений из-за деталей статьи.