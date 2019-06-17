NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи о России

Американская газета New York Times отреагировала на критику президента США Дональда Трампа, обвинившего издание в государственной измене после публикации о попытках Вашингтона внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.

NYT заявила в Twitter, что обвинять прессу в измене опасно. «Мы описали статью правительству до публикации. Как отмечает наша история, представители национальной безопасности президента Трампа заявили, что не было никаких опасений (из-за деталей статьи)», – говорится в сообщении.

Ранее The New York Times написала, что американские спецслужбы в течение последнего года стали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Трамп заявил, что утверждения газеты не соответствуют действительности. Одновременно с этим американский лидер обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене.