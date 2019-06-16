Глобальный блэкаут оставил без света жителей четырех стран

Из-за сбоя системы без электричества остались жители Аргентины, Уругвая и некоторых районов Бразилии и Парагвая, сообщили латиноамериканские СМИ.

«Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай», – передает «Интерфакс» сообщение компании Edesur.

Позже Национальная электроэнергетическая компания Уругвая сообщила, что электроснабжение в стране начало восстанавливаться.

«UTE информирует, что несмотря на серьезное отключение, затронувшее регион, система восстанавливается. Уже есть ряд прибрежных городов, где есть электричество, и продолжается работа по полному восстановлению», – приводит сообщение компании РИА «Новости».

В Аргентине электричества нет больше двух часов.

Совокупное население Аргентины и Уругвая составляет около 48 млн человек.

В соцсетях жители двух стран размещают фотографии темных городов и поселков под хэштегом #SinLuz.