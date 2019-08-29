На выборах губернаторов сработает магия простых решений

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29 августа, четверг  |  Последнее обновление — 23:29  |  vz.ru
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Крым возмущен наглостью Украины, которая требует денег после блэкаута на полуостровеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
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Google обвинили в работе на российский империализм

«Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», возмущаются белорусские блогерыФото: ВЗГЛЯД
Национальные активисты из Белоруссии, некоторых других постсоветских стран и ряда регионов РФ столкнулись с новой для себя проблемой: их национально ориентированный, зачастую – прямо антироссийский контент больше нельзя рекламировать на ведущих платформах интернета. Причина – либеральная цензура, ставшая союзником русского языка по довольно смешной причине.  Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...

Глобализм создает границы между богатыми и нищими

Антон Любич, экономист
Глобализм не сделает россиян богатыми, как «золотой миллиард». Его цель не в этом. Границы в глобальном мире будущего сохранятся. Просто они перестанут быть национальными, превратившись в границы между богатыми и нищими. Подробности...
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Родина-мать требует подвига

Сергей Мардан, публицист
Наши публичные персоны должны соответствовать великим предшественникам, иначе нам неинтересно. Неудача рассматривается, как катастрофа. Мы не хотим, чтобы страна развивалась медленно и спокойно. Мы хотим быстро и сразу. Подробности...
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              На выборах губернаторов сработает магия простых решений

              8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторов   29 августа 2019, 23:10
              Фото: Oleg Klimov/ТАСС
              Текст: Олег Исайченко

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              До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи.

              На площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в Москве  в четверг состоялся круглый стол, посвященный будущим губернаторским выборам. 8 сентября жители 16 краев, областей и республик, а также Северной столицы, должны напрямую избрать своих руководителей.

              С какими же показателями кандидаты – среди которых 13 врио губернаторов, которые баллотируются на первый срок – приблизились к финишу своих избирательных гонок? Возможен ли где-то второй тур? И чем в целом отличие нынешней кампании от прежней? Именно этими вопросами задались политические аналитики, участвовавшие в круглом столе.

              Региональная оппозиция не использует в своих кампаниях собственно местную повестку, сообщил на круглом столе профессор НИУ ВШЭ, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

              «Это такой очень важный феномен – полный уход оппозиции с поля региональных проблем. Она занимается чем угодно – экологией, падением нравственности, студенческими несвободами и так далее, только не дорогами или мостами в своем собственном городе», – недоумевал Шпунт.

              Отсюда странное явление – региональные оппозиционеры «от Калининграда до Камчатки» съехались на акции в столицу, приурочив их к выборам в Мосгордуму. До 40% участников митинга 10 августа на проспекте Сахарова, как оказалось, были не москвичами и не жителями Подмосковья, указал Шпунт.

              «Когда мы начали изучать фото плакатов, которые держали митингующие, стало понятно, что – строго региональная, не московская повестка», – поделился с коллегами эксперт. По его мнению, это свидетельствует о том, что местный протестный электорат не обращается с этой повесткой к представителям оппозиционных партий у себя в регионе.

              Зато действующие главы регионов в ходе этой кампании, напротив, сделали ставку на реальные дела, разрешение конкретных проблем, которые вызывали недовольство жителей – избирателей, – заметил Шпунт.

              По мнению других участников дебатов, ставленники и от непарламентских партий, и от думской оппозиции (КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России») редко где демонстрируют серьезные бойцовские качества. Вот почему вторых туров, скорее всего, нигде не будет, заявил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

              Как отметил эксперт, «обычно говорят: если нет второго тура, значит на выборах отсутствует конкуретность. На мой взгляд, тут другое – просто конкуренты слабые». «Кто в этом виноват? Исключительно сами партии. Я посмотрел статистику на местных, районных выборах. Там кроме «Единой России», есть только две партии, которые почти везде активно выдвигаются – это ЛДПР и «Родина». Чуть меньше коммунисты, а остальные партии не выдерживают даже количества выдвигаемых кандидатов», – поделился выводами политолог.

              «После этого возникает ситуация, когда выдвигается кандидат, которого не всегда хочет сама партия. И этот кандидат, заранее понимая, что он не победит, работает не на победу, а на какие-то другие цели. Это может быть раскрутка своей партии, подготовка к другим выборам – думским или выборам в заксобрание, и так далее. Неудивительно, что в такой ситуации побеждает кандидат от «Единой России, который в то же самое время проводит встречи с избирателями, печатает и распространяет агитационную продукцию, одним словом ведет предвыборную кампанию», – подчеркнул Дмитрий Гусев.

              Напомним, ранее в СМИ появились данные социологического исследования, проведенного для администрации президента, которые подтверждают: рейтинги всех врио губернаторов позволяют им выиграть в первом же туре. 

              Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова нынешний избирательный цикл расценила как беспрецедентный. Ведь только в трех регионах России, где пройдут выборы 8 сентября, переизбираются действующие главы, в остальных предложены новые кандидатуры.

              «Мы помним, что в прошлом году кампании проходили с худшим результатом именно там, где были старые главы регионов, не обновившие свои подходы – те, кто управлял второй или третий срок», – отметила Соколова.

              Эксперт перечислила преимущества, которые есть у врио глав регионов: «Возрос опыт купирования кризисных ситуаций и по восстановлению инфраструктуры после наводнений, и по борьбе с пожарами, и по переходу на новые методы переработки мусора». 

              «Их позиции выглядят гораздо прочнее, чем у их коллег в предыдущей кампании – просто за счет более «прокачанных» политических навыков. На финишной прямой кампании по выборам губернаторов это стало очевидно», – подчеркнула Соколова.

              В то же время «отличие нынешней кампании в более спокойном информационном фоне, в более точном подборе кандидатов. Большее внимание уделяется непосредственно политике и коммуникации с гражданами регионов. Акцент делается на новые управленческие технологии, магию простых решений, которые нужны и востребованы в регионах, а также на точные замены глав именно в тех регионах, где на это был самый высокий спрос».

              Выступая на круглом столе, Соколова обратила внимание и на специфику губернаторских кампаний в Волгоградской, Вологодской или Мурманской областях - на появление там в избирательной гонке малых партий. Это участие кандидатов от «Гражданской платформы», Российской партии пенсионеров за справедливость и других непарламентских партий.

              В этом году в губернаторских выборах принимают участие 34 партии. Кроме того, увеличилось количество самовыдвиженцев? отметила Соколова. И логика малых партий в данном случае – подтвердить свой квалификацию к выборам в Госдуму 2021 года.


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