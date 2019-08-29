На выборах губернаторов сработает магия простых решений

До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи.

На площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в Москве в четверг состоялся круглый стол, посвященный будущим губернаторским выборам. 8 сентября жители 16 краев, областей и республик, а также Северной столицы, должны напрямую избрать своих руководителей.

С какими же показателями кандидаты – среди которых 13 врио губернаторов, которые баллотируются на первый срок – приблизились к финишу своих избирательных гонок? Возможен ли где-то второй тур? И чем в целом отличие нынешней кампании от прежней? Именно этими вопросами задались политические аналитики, участвовавшие в круглом столе.

Региональная оппозиция не использует в своих кампаниях собственно местную повестку, сообщил на круглом столе профессор НИУ ВШЭ, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

«Это такой очень важный феномен – полный уход оппозиции с поля региональных проблем. Она занимается чем угодно – экологией, падением нравственности, студенческими несвободами и так далее, только не дорогами или мостами в своем собственном городе», – недоумевал Шпунт.

Отсюда странное явление – региональные оппозиционеры «от Калининграда до Камчатки» съехались на акции в столицу, приурочив их к выборам в Мосгордуму. До 40% участников митинга 10 августа на проспекте Сахарова, как оказалось, были не москвичами и не жителями Подмосковья, указал Шпунт.

«Когда мы начали изучать фото плакатов, которые держали митингующие, стало понятно, что – строго региональная, не московская повестка», – поделился с коллегами эксперт. По его мнению, это свидетельствует о том, что местный протестный электорат не обращается с этой повесткой к представителям оппозиционных партий у себя в регионе.

Зато действующие главы регионов в ходе этой кампании, напротив, сделали ставку на реальные дела, разрешение конкретных проблем, которые вызывали недовольство жителей – избирателей, – заметил Шпунт.

По мнению других участников дебатов, ставленники и от непарламентских партий, и от думской оппозиции (КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России») редко где демонстрируют серьезные бойцовские качества. Вот почему вторых туров, скорее всего, нигде не будет, заявил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Как отметил эксперт, «обычно говорят: если нет второго тура, значит на выборах отсутствует конкуретность. На мой взгляд, тут другое – просто конкуренты слабые». «Кто в этом виноват? Исключительно сами партии. Я посмотрел статистику на местных, районных выборах. Там кроме «Единой России», есть только две партии, которые почти везде активно выдвигаются – это ЛДПР и «Родина». Чуть меньше коммунисты, а остальные партии не выдерживают даже количества выдвигаемых кандидатов», – поделился выводами политолог.

«После этого возникает ситуация, когда выдвигается кандидат, которого не всегда хочет сама партия. И этот кандидат, заранее понимая, что он не победит, работает не на победу, а на какие-то другие цели. Это может быть раскрутка своей партии, подготовка к другим выборам – думским или выборам в заксобрание, и так далее. Неудивительно, что в такой ситуации побеждает кандидат от «Единой России, который в то же самое время проводит встречи с избирателями, печатает и распространяет агитационную продукцию, одним словом ведет предвыборную кампанию», – подчеркнул Дмитрий Гусев.

Напомним, ранее в СМИ появились данные социологического исследования, проведенного для администрации президента, которые подтверждают: рейтинги всех врио губернаторов позволяют им выиграть в первом же туре.

Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова нынешний избирательный цикл расценила как беспрецедентный. Ведь только в трех регионах России, где пройдут выборы 8 сентября, переизбираются действующие главы, в остальных предложены новые кандидатуры.

«Мы помним, что в прошлом году кампании проходили с худшим результатом именно там, где были старые главы регионов, не обновившие свои подходы – те, кто управлял второй или третий срок», – отметила Соколова.

Эксперт перечислила преимущества, которые есть у врио глав регионов: «Возрос опыт купирования кризисных ситуаций и по восстановлению инфраструктуры после наводнений, и по борьбе с пожарами, и по переходу на новые методы переработки мусора».

«Их позиции выглядят гораздо прочнее, чем у их коллег в предыдущей кампании – просто за счет более «прокачанных» политических навыков. На финишной прямой кампании по выборам губернаторов это стало очевидно», – подчеркнула Соколова.

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В то же время «отличие нынешней кампании в более спокойном информационном фоне, в более точном подборе кандидатов. Большее внимание уделяется непосредственно политике и коммуникации с гражданами регионов. Акцент делается на новые управленческие технологии, магию простых решений, которые нужны и востребованы в регионах, а также на точные замены глав именно в тех регионах, где на это был самый высокий спрос».

Выступая на круглом столе, Соколова обратила внимание и на специфику губернаторских кампаний в Волгоградской, Вологодской или Мурманской областях - на появление там в избирательной гонке малых партий. Это участие кандидатов от «Гражданской платформы», Российской партии пенсионеров за справедливость и других непарламентских партий.

В этом году в губернаторских выборах принимают участие 34 партии. Кроме того, увеличилось количество самовыдвиженцев? отметила Соколова. И логика малых партий в данном случае – подтвердить свой квалификацию к выборам в Госдуму 2021 года.