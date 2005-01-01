Интернет и Big data изменят политическую жизнь в России

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 02:56  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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В чем сложность подсчета украинского ущерба Крыму

Владычество «незалежной» Украины оставило крымчанам повсеместную разрухуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Мы еще не знаем точной суммы ущерба, причиненного Украиной Крыму. По моей оценке, это больше 1 трлн рублей», – сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. Он возглавил рабочую группу, которая и должна определить сумму претензий к Киеву за развал и разорение, царившие на полуострове все 23 года украинского руководства. Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
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Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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            Скоро россияне смогут избирать своих лидеров не выходя из дома   11 апреля 2019, 02:37
            Фото: mos.ru
            Текст: Оксана Борисова,
            Анна Кукушкина

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            Эксперимент с электронным голосованием на выборах в Мосгордуму может стать началом существенных изменений в системе организации выборов в России. По прогнозам экспертов, в перспективе IT-технологии не только позволят выбирать президента, сидя за домашним компьютером, но и серьезно изменят российский партийный ландшафт.

            Мосгоризбирком разработал проект столичного закона о дистанционном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Документ подразумевает, что на выборах 8 сентября в качестве эксперимента некоторые горожане смогут голосовать с домашнего компьютера, либо с любого «иного электронного устройства».

            Проект федерального закона, который позволит провести в Москве такое пилотное электронное голосование, был внесен в Госдуму в конце февраля. Профильный комитет – по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. Эксперимент по онлайн-голосованию, как ожидается, окажется на повестке заседания ближайшего научно-экспертного совета ЦИКа.

            В канун этого заседания, а также голосования в Госдуме в первом чтении этого законопроекта Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Ассоциация электронной электоральной политики подготовили обзор цифровых практик в избирательном процессе. Доклад, который назван «Современные технологии в электоральных процессах», оказался в распоряжении газеты ВЗГЛЯД.

            Электронные, интернет-технологии имеют высокий потенциал на различных этапах проведения выборов, отмечают авторы. Онлайн базы данных значительно облегчают задачу создания реестров избирателей и управления ими, исключая «мертвые души». Элементы формирования реестра избирателей онлайн уже использовались в России – в системе «Мобильный избиратель», стартовавшей к президентским выборам 2018 года. Также биометрические технологии могут помочь идентификации избирателей, предотвратив возможности повторного голосования, пишут авторы, добавляя, что технологии сканирования (отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза, распознавание лиц) могут получить большее распространение для идентификации избирателей.

            Кроме того, и власти, и отдельные партии в европейских  странах и США уже используют передовые технологии для сбора и анализа данных еще на этапах предварительной работы или агитации. Политтехнологи могут быстро узнавать о переменах в настроениях избирателей благодаря технологиям искусственного интеллекта – «большие данные» определяют массовые настроения по замечаниям избирателей в социальных сетях.

            «Подобные технологии решают задачи более активного вовлечения граждан в формирование повестки и программы партии (онлайн обсуждения, сбор предложений, голосования)», – пишут авторы исследования. Партии также начинают использовать технологии онлай-голосования для отбора кандидатов на праймериз, делая сам процес отбора кандидатов более прозрачным.

            «Предварительное голосование «Единой России» с элементами электронного голосования, пройдет уже 26 мая», - рассказал газете ВЗГЛЯД соавтор исследования Александр Серавин, президент Ассоциации политических консультантов по связям с общественностью в Интернет-пространстве «Электронная электоральная политика».

            Использование электронных технолгий прямо влияет на снижение затрат на проведение выборов.

            «Ежегодно мы тратим на выборы 50-100 млрд рублей. А через электронную систему можно это было бы сделать в 50 раз дешевле без потери конфиденциальности, но с повышением легитимности выборов в России», –

            отметил Серавин. – «Технический прогресс победит». В будущем голосование на бумажных носителях, в работе над которым задействовано более ста тысяч членов избиркомов, и подсчет голосов идет неделю, уйдет в прошлое.

            Эксперт уверен: в России «онлайн-демократия» теперь будет развиваться быстро. Вслед за голосованием в Москве, оно перейдет и на федеральный уровень, – «частично какие-то элементы будут введены в 2021 году», предсказывает эксперт. А президентские выборы «в 2024 году пройдут уже с масштабным использованием электронного голосования».

            Другой соавтор, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, кандидат политических наук Екатерина Соколова, подчеркнула, что новые цифровые политические практики востребованы, в первую очередь, молодежью. Она также считает, что процесс развития новых технологий невозможно остановить и скоро и голосование, и другая политическая активность будут проходить в Интернете, ведь «спрос на это есть, так как онлайн-платформа снимает барьер для участия».

            «Намного проще открыть ноутбук и проголосовать», –

            уверена Соколова.

            Она напомнила, что пришедшее год назад к власти в Италии движение «Пять звезд» также начиналось когда-то как чисто виртуальная цифровая партия, которая не имела поначалу даже штаб-квартиры. Вся ее жизнь вращалась вокруг ее сайта. «Там обсуждается программа, там люди встречаются, там выступают эксперты, там отбираются кандидаты, там им даются наказы», - перечислила Соколова.

            Подобная работа в Сети также решает вопрос адресной политической рекламы, отметила Соколова и добавила: «Я думаю, что таргетирование рекламы, точные маркетинговые подходы в современной политике неизбежны».

            Однако в зарубежных странах, например, в Великобритании и Японии правящие круги «стали максимально оттягивать введение различных форм электронного голосования», потому что «традиционные партии боятся новой формы взаимодействия с избирателями», отмечает Серавин.

            Как сказано в докладе, за рубежом на пятки «цифровым партиям» наступают «блокчейн партии», обязывающие своих представителей в парламенте голосовать точно так, как решат граждане, голосуя в сети. Это стало развитием идей «прямой цифровой демократии» пиратских партий и депутатских союзов, используемых «цифровыми партиями». Первая подобная блокчейн-партия Flux уже выступила на парламентских выборах в Австралии. Аналогичные виртуальные партии собираются легализоваться и в России.

            «В этом году, например, пиратские партии планируют принять участие в муниципальных выборах и в Петербурге, и в Москве»,

            – сказал Серавин. «Это очень развитая структура, которая представлена в большом количестве наших регионов», напомнив, что на выборах в Берлине их германские союзники неожиданно получили около 20% голосов.

            Неожиданности могут ожидать и российскую партийную систему, отмечает Серавин, причем это иллюзия – думать, что от нововведений обязательно выиграет оппозиция.

            «Электронная процедура убирает очень важный элемент – территориальное рабство избирателей в больших городских агломерациях», добавляет эксперт, а ведь «в городских агломерациях, вокруг которых концентрируется население», на момент сентябрьских выборов многие люди лишены возможности проголосовать, поскольку находятся в загородных домах.

            «Фактически успешный средний класс до сих пор выпадал из выборов. А недавнее голосование на мобильных экс-территориальных участках вокруг Москвы показало, что оно отличается тем, что люди, которые голосовали экс-территориально, настроены более провластно», – отметил Серавин. Поэтому в целом, по его словам, электронное голосование повлечет за собой «серьезные изменения в российских партийных историях».


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