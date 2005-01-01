Интернет и Big data изменят политическую жизнь в России

Эксперимент с электронным голосованием на выборах в Мосгордуму может стать началом существенных изменений в системе организации выборов в России. По прогнозам экспертов, в перспективе IT-технологии не только позволят выбирать президента, сидя за домашним компьютером, но и серьезно изменят российский партийный ландшафт.

Мосгоризбирком разработал проект столичного закона о дистанционном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Документ подразумевает, что на выборах 8 сентября в качестве эксперимента некоторые горожане смогут голосовать с домашнего компьютера, либо с любого «иного электронного устройства».

Проект федерального закона, который позволит провести в Москве такое пилотное электронное голосование, был внесен в Госдуму в конце февраля. Профильный комитет – по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. Эксперимент по онлайн-голосованию, как ожидается, окажется на повестке заседания ближайшего научно-экспертного совета ЦИКа.

В канун этого заседания, а также голосования в Госдуме в первом чтении этого законопроекта Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Ассоциация электронной электоральной политики подготовили обзор цифровых практик в избирательном процессе. Доклад, который назван «Современные технологии в электоральных процессах», оказался в распоряжении газеты ВЗГЛЯД.

Электронные, интернет-технологии имеют высокий потенциал на различных этапах проведения выборов, отмечают авторы. Онлайн базы данных значительно облегчают задачу создания реестров избирателей и управления ими, исключая «мертвые души». Элементы формирования реестра избирателей онлайн уже использовались в России – в системе «Мобильный избиратель», стартовавшей к президентским выборам 2018 года. Также биометрические технологии могут помочь идентификации избирателей, предотвратив возможности повторного голосования, пишут авторы, добавляя, что технологии сканирования (отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза, распознавание лиц) могут получить большее распространение для идентификации избирателей.

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Кроме того, и власти, и отдельные партии в европейских странах и США уже используют передовые технологии для сбора и анализа данных еще на этапах предварительной работы или агитации. Политтехнологи могут быстро узнавать о переменах в настроениях избирателей благодаря технологиям искусственного интеллекта – «большие данные» определяют массовые настроения по замечаниям избирателей в социальных сетях.

«Подобные технологии решают задачи более активного вовлечения граждан в формирование повестки и программы партии (онлайн обсуждения, сбор предложений, голосования)», – пишут авторы исследования. Партии также начинают использовать технологии онлай-голосования для отбора кандидатов на праймериз, делая сам процес отбора кандидатов более прозрачным.

«Предварительное голосование «Единой России» с элементами электронного голосования, пройдет уже 26 мая», - рассказал газете ВЗГЛЯД соавтор исследования Александр Серавин, президент Ассоциации политических консультантов по связям с общественностью в Интернет-пространстве «Электронная электоральная политика».

Использование электронных технолгий прямо влияет на снижение затрат на проведение выборов.

«Ежегодно мы тратим на выборы 50-100 млрд рублей. А через электронную систему можно это было бы сделать в 50 раз дешевле без потери конфиденциальности, но с повышением легитимности выборов в России», –

отметил Серавин. – «Технический прогресс победит». В будущем голосование на бумажных носителях, в работе над которым задействовано более ста тысяч членов избиркомов, и подсчет голосов идет неделю, уйдет в прошлое.

Эксперт уверен: в России «онлайн-демократия» теперь будет развиваться быстро. Вслед за голосованием в Москве, оно перейдет и на федеральный уровень, – «частично какие-то элементы будут введены в 2021 году», предсказывает эксперт. А президентские выборы «в 2024 году пройдут уже с масштабным использованием электронного голосования».

Другой соавтор, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, кандидат политических наук Екатерина Соколова, подчеркнула, что новые цифровые политические практики востребованы, в первую очередь, молодежью. Она также считает, что процесс развития новых технологий невозможно остановить и скоро и голосование, и другая политическая активность будут проходить в Интернете, ведь «спрос на это есть, так как онлайн-платформа снимает барьер для участия».

«Намного проще открыть ноутбук и проголосовать», –

уверена Соколова.

Она напомнила, что пришедшее год назад к власти в Италии движение «Пять звезд» также начиналось когда-то как чисто виртуальная цифровая партия, которая не имела поначалу даже штаб-квартиры. Вся ее жизнь вращалась вокруг ее сайта. «Там обсуждается программа, там люди встречаются, там выступают эксперты, там отбираются кандидаты, там им даются наказы», - перечислила Соколова.

Подобная работа в Сети также решает вопрос адресной политической рекламы, отметила Соколова и добавила: «Я думаю, что таргетирование рекламы, точные маркетинговые подходы в современной политике неизбежны».

Однако в зарубежных странах, например, в Великобритании и Японии правящие круги «стали максимально оттягивать введение различных форм электронного голосования», потому что «традиционные партии боятся новой формы взаимодействия с избирателями», отмечает Серавин.

Как сказано в докладе, за рубежом на пятки «цифровым партиям» наступают «блокчейн партии», обязывающие своих представителей в парламенте голосовать точно так, как решат граждане, голосуя в сети. Это стало развитием идей «прямой цифровой демократии» пиратских партий и депутатских союзов, используемых «цифровыми партиями». Первая подобная блокчейн-партия Flux уже выступила на парламентских выборах в Австралии. Аналогичные виртуальные партии собираются легализоваться и в России.

«В этом году, например, пиратские партии планируют принять участие в муниципальных выборах и в Петербурге, и в Москве»,

– сказал Серавин. «Это очень развитая структура, которая представлена в большом количестве наших регионов», напомнив, что на выборах в Берлине их германские союзники неожиданно получили около 20% голосов.

Неожиданности могут ожидать и российскую партийную систему, отмечает Серавин, причем это иллюзия – думать, что от нововведений обязательно выиграет оппозиция.

«Электронная процедура убирает очень важный элемент – территориальное рабство избирателей в больших городских агломерациях», добавляет эксперт, а ведь «в городских агломерациях, вокруг которых концентрируется население», на момент сентябрьских выборов многие люди лишены возможности проголосовать, поскольку находятся в загородных домах.

«Фактически успешный средний класс до сих пор выпадал из выборов. А недавнее голосование на мобильных экс-территориальных участках вокруг Москвы показало, что оно отличается тем, что люди, которые голосовали экс-территориально, настроены более провластно», – отметил Серавин. Поэтому в целом, по его словам, электронное голосование повлечет за собой «серьезные изменения в российских партийных историях».