Чеснаков: Электронная форма голосования привлечет на выборы молодежь

«Эта очень важное и интересное предложение. Мне кажется, что за этим начинанием должны следить все эксперты, не только политологи и социологи, все те, кто занимается электоральными процессами», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя решение об открытии первых в истории России цифровых избирательных участков.

«Решение об электронном голосовании в каком-то смысле уже «перезрело» и его можно только приветствовать. Чем раньше мы перейдем на электронные формы голосования, тем лучше для всех – и для политики, и для экономики, и даже для культуры», – считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Скорее всего, вырастет явка. Молодые люди будут активнее вовлечены в процесс голосования. Да и не только молодые! Например, инвалиды или, как сейчас принято говорить, люди с ограниченными возможностями – те, кто сейчас не всегда имеют физическую возможность для участия в голосовании, – заявил эксперт. – Это очень правильно, потому что технологизирует процесс голосования, легитимизирует его результат и даже гуманизирует власть, позволяет реализовать активное избирательное право тем категориям граждан, которые не могут или не хотят воспользоваться традиционным способом голосования».

В любом случае, по мнению Чеснакова, это можно считать одним из самых важных экспериментов в электоральном процессе за последние годы.

Ранее во вторник зампред ЦИКа Николай Булаев сообщил, что по итогам заседания рабочей группы при Администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства было принято решение провести дистанционное электронное голосование.

По его словам, рабочая группа и Центризбирком поддержали инициативу московских властей провести экспериментальное электронное голосование в одном из одномандатных округов на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

«Избиратель через московский портал mos.ru перепишет себя со своего участка на электронный избирательный участок. Там сформируется список избирателей, который будет закрыт за три дня до выборов», – пояснил Булаев технологию электронного голосования.

В день голосования избиратель должен будет зайти в свой личный кабинет на сайте mos.ru, получить электронный бюллетень и проголосовать. «Там будет жесткая система защиты результатов голосования, голоса будут поступать в электронный избирательный участок», – отметил зампред ЦИК, добавив, что электронная участковая избирательная комиссия будет базироваться в помещении, там будут вести учет проголосовавших в режиме реального времени.

Булаев сообщил также, что уже разработаны два проекта поправок в законодательство, необходимых для реализации электронного голосования и голосования на так называемых цифровых участках.