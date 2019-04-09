В Госдуме поддержали законопроект о цифровых участках на выборах в Москве

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Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
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Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

Победа Порошенко без масштабных фальсификаций не представляется возможнойФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России. Подробности...
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Как Рунет вошел в число мировых лидеров

Рунет за 25 лет добился одной из лидирующих позиций в мире Фото: Nicky Loh/Reuters
Россия отмечает 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. Отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам. За счет чего это достигнуто, какие главные угрозы стоят сегодня перед Рунетом и какой должна быть роль России в глобальной Сети? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...

Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
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            В Госдуме поддержали законопроект о цифровых участках на выборах в Москве

            9 апреля 2019, 13:37

            Текст: Алина Назарова

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            Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о цифровых избирательных участках на выборах в Москве.

            8 апреля представители ЦИК приняли участие в заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту, на котором были рассмотрены проекты федеральных законов «О создании в городе федерального значения Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В обсуждении законопроектов приняли участие представители фракций политических партий в Госдуме, члены Общественной палаты, эксперты в области избирательного законодательства.

            Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев доложил об основных аспектах голосования на цифровых избирательных участках, сообщается на сайте ЦИК России.

            «Данный эксперимент является логическим продолжением системы «Мобильный избиратель», которая дала возможность гражданам на федеральных выборах и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации голосовать на удобном избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Создание цифровых участков позволит избирателю проголосовать, даже если в день выборов он будет находиться в другом регионе России. В данном случае – в Москве», – подчеркнул Булаев.

            Он пояснил, что «процедура аналогична технологии «Мобильный избиратель» с той лишь разницей, что подать заявление можно только через портал «Госуслуги». По его словам, «технология отработана и обладает исключительной надежностью и защитой от двойного голосования». «Полностью исключено влияние человеческого фактора на процесс формирования данных. Используемый аппаратный комплекс абсолютно независим», – подчеркнул Булаев.

            После завершения процедуры голосования на цифровом участке комплекс для электронного голосования сформирует данные на электронном и бумажном носителях отдельно по каждым выборам. Данные о голосовании будут содержать число избирателей, включенных в список избирателей на цифровом участке, число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен избирателям, число проголосовавших на цифровом участке, и распределение голосов избирателей по кандидатам.

            Руководитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, подводя итоги заседания, заявила: «Сегодня мы не вносим глобальных изменений в избирательное законодательство, мы принимаем решение лишь о проведении эксперимента. Именно по его результатам будет принято окончательное решение».

            Большинством голосов члены комитета проголосовали в поддержку проектов федеральных законов и рекомендовали Государственной думе принять их в первом чтении.


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