В Госдуме поддержали законопроект о цифровых участках на выборах в Москве

Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о цифровых избирательных участках на выборах в Москве.

8 апреля представители ЦИК приняли участие в заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту, на котором были рассмотрены проекты федеральных законов «О создании в городе федерального значения Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В обсуждении законопроектов приняли участие представители фракций политических партий в Госдуме, члены Общественной палаты, эксперты в области избирательного законодательства.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев доложил об основных аспектах голосования на цифровых избирательных участках, сообщается на сайте ЦИК России.

«Данный эксперимент является логическим продолжением системы «Мобильный избиратель», которая дала возможность гражданам на федеральных выборах и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации голосовать на удобном избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Создание цифровых участков позволит избирателю проголосовать, даже если в день выборов он будет находиться в другом регионе России. В данном случае – в Москве», – подчеркнул Булаев.

Он пояснил, что «процедура аналогична технологии «Мобильный избиратель» с той лишь разницей, что подать заявление можно только через портал «Госуслуги». По его словам, «технология отработана и обладает исключительной надежностью и защитой от двойного голосования». «Полностью исключено влияние человеческого фактора на процесс формирования данных. Используемый аппаратный комплекс абсолютно независим», – подчеркнул Булаев.

После завершения процедуры голосования на цифровом участке комплекс для электронного голосования сформирует данные на электронном и бумажном носителях отдельно по каждым выборам. Данные о голосовании будут содержать число избирателей, включенных в список избирателей на цифровом участке, число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен избирателям, число проголосовавших на цифровом участке, и распределение голосов избирателей по кандидатам.

Руководитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, подводя итоги заседания, заявила: «Сегодня мы не вносим глобальных изменений в избирательное законодательство, мы принимаем решение лишь о проведении эксперимента. Именно по его результатам будет принято окончательное решение».

Большинством голосов члены комитета проголосовали в поддержку проектов федеральных законов и рекомендовали Государственной думе принять их в первом чтении.