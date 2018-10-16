Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

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16 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:50  |  vz.ru
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Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
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Что ждет «новую украинскую церковь»

Нет уверенности, что новый «киевский митрополит» Епифаний будет подыгрывать ПорошенкоФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Первым последствием провозглашения «украинского церковного единства» стало углубление раскола. РПЦ, а вслед за ней белорусская и эстонская церкви, и главное – каноническая Украинская церковь, объявили «объединительный собор» раскольников ничего не значащим. Константинополь же заявляет, что его «милосердие», проявленное к УПЦ МП, исчерпано. Следует ли ожидать усиления атаки на украинскую церковь и как выборы президента Украины повлияют на будущее православия? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Военные роботы избавят от убийства на поле боя

Военные роботы из фантастических фильмов постепенно становятся реальностьюФото: «Робот по имени Чаппи», Columbia Pictures
Человечество все ближе к созданию полностью автономных боевых машин – роботов. Их задачей будет самостоятельно принимать решение о поражении цели на поле боя. Вокруг таких перспектив ведутся не только технические, но и этические споры. И некоторые берутся утверждать, что боевые роботы не увеличат, а резко уменьшат количество человеческих потерь во время войны. Каким образом? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Инфантильный уют тоталитаризма

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России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

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          Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

          Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в Приморье   16 декабря 2018, 23:14
          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края.

          Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выиграл на повторных выборах главы региона. После обработки 100% протоколов он набрал 61,88% голосов, сообщил вечером в воскресенье ЦИК. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,16%), третье – кандидат от «Партии роста» Алексей Тимченко (5,17%), четвертое– представитель партии «За женщин России» Роза Чемерис (3,8%). Явка на 18.00 по местному времени составила почти 40%.

          Наблюдатели обратили внимание на то, что явка превышает сентябрьский уровень, – на 15:00 по местному времени (08:00 мск) она составила 29,53%. Всего на участки пришли более 430 тысяч человек, передал избирком. Для сравнения: на выборах, проходивших 9 сентября, явка на аналогичное время составляла 21,37%, а 16 сентября, соответственно, 23,23% избирателей.

          Нынешние выборы оказались «подогреты» активными дебатами и нормальной работой избиркома. «Наглядной агитации достаточно, никто никому ничего не запрещал», – объяснил прирост явки член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин в комментарии газете ВЗГЛЯД.

          «Слава Богу, никто не захватывал участки, никто не проводил там учения МЧС. И коммунисты не проводили никаких мероприятий в избиркомах. Напомню, что по прошлому голосованию 34 крупных нарушения зафиксировано за КПРФ», – отметил Колядин. Сейчас стороны ведут себя очень корректно, выборы вполне чистые, легитимные, констатирует политолог. 

          Как известно, результаты прошедшего в сентябре второго тура выборов главы региона были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.

          «Явка действительно выше - и есть один интересный тренд. Явка выше в районах и пониженная в столице региона, Владивостоке», – отметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. По его мнению, основные усилия, которые были предприняты Олегом Кожемяко, «направлены на поиск локальных вопросов, которые можно было быстро решить». «Большее количество таких вопросов было сосредоточено в районах. Проблемы, имеющиеся во Владивостоке, более масштабные, их решение происходит более медленно, но и там

          Кожемяко показывал: «я не тот руководитель, который обещает, я буду тем губернатором, который делает».

          В целом Кожемяко построил свою кампанию на поиске упомянутых локальных проблем, на способности их решать и готовности продолжать решать после избрания губернатором, полагает Баширов. 

          При этом выборы проходили в соответствии с законодательством. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил РИА Новости: Центризбирком не видит серьезных проблем при голосовании, нет нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления.

          Из тех нарушений, на которые обратил внимание приморский краевой избирком, можно выделить попытку подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов – сообщалось, что попытка была предпринята приехавшим из Хабаровского края мужчиной в пользу кандидатат от ЛДПР.

          Баширов полагает, поскольку упомянутый инцидент был связан с ЛДПР, партией системной, с громадным количеством сторонников, в данном случае, скорее всего, имела место какая-то «инициатива снизу».

          ЦИК удалось обеспечить честность и прозрачность выборов в Приморском крае, признает политолог. «После сентябрьских событий была поставлена на кон репутация как Центризбиркома, так и руководителя ЦИК Эллы Памфиловой. Поэтому в ЦИКе за последние месяцы предприняли огромное количество усилий, которые должны были стать доказательством того, что эти выборы пройдут абсолютно честно и прозрачно», – отметил Баширов.

          «Думаю, то, что сейчас многие цепляются за какую-то локальную историю, связанную с каким-то гражданином, который приехал из Хабаровска и что-то пытался организовать во Владивостоке, – это говорит о том, что ЦИК надо поздравить, – подчеркивает Баширов. – Эти выборы на самом деле были такими же чистыми, как и выборы президента России».

          Добавим – о том, что большая часть жалоб на нарушения в итоге оказалась ложными сообщениями, говорили не только в ЦИК, но и представители Общественной палаты, наблюдавшие за ходом голосования. О выявленных фейках сообщили и в организации «Национальный общественный мониторинг».

          Важным фактором прозрачности и легитимности выборов было присутствие на избирательных участках большого количества наблюдателей, подчеркивает эксперт. Причем, отмечает он, среди наблюдателей, допущенных на участки, были и представители «Голоса». «Это был очень серьезный шаг, – заметил Баширов. – «Голос» – это записное оппозиционное общественное объединение, и то, что их привлекли, было сильным ходом: «Если уж вы не верите «Голосу», кому вы тогда будете верить в нашей стране?».

          По оценке руководителя Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, выборы проходили «без нарушений, поскольку никто не заинтересован в каких-либо подтасовках».

          «Все хотят, чтобы выборы наконец закончились. Все хотят честного и чистого результата, поскольку только так можно завоевать доверие избирателей», – отметила собеседница. - «Судя по тому, что я наблюдала, кампания проходила в ярком ключе, со множеством конкретных предложений».

          Кампанию в Приморье можно назвать нехарактерной для России, полагает эксперт. Активное стремление привлечь внимание избирателей, завоевать их интерес, вкупе со стремлением самих избирателей к тому, чтобы эти выборы стали наконец последними и увенчались избранием губернатора – все это шло на пользу кампании, отмечает Соколова.

          Член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева перечисляет, за счет чего, на ее взгляд, Кожемяко сумел выиграть: «Врио губернатора удалось убрать негативные ожидания, негативные эмоции, вывести обсуждение проблем в рациональное русло». И добавляет, что именно активность Кожемяко в последние месяцы и обусловила его победу.

          «Победа вполне закономерна. Та бурная деятельность, которую Олег Кожемяко развернул за последние два с половиной месяца – редкость. Активность, конечно, зашкаливала. Причем я наблюдала за достаточно многими губернаторскими выборами», – отмечает Курбангалеева.

          «Впечатляет количество проблем, которое удалось решить врио губернатора, – конечно, не без помощи федерального центра. Причем речь зачастую шла о застарелых проблемах, наподобие отмены обязательной установки на автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС, – указывает эксперт. – Удалось решить достаточно много социальных проблем. За недолгое время удалось пересмотреть бюджет в сторону большей социальной направленности. Это притом, что Кожемяко принял руководство краем тогда, когда бюджетный процесс... фактически завершался. Поэтому процент голосования за Кожемяко можно считать закономерным».

          «Большим плюсом я считаю то, что Кожемяко участвовал в дискуссии – это тоже, что греха таить, не распространенный случай среди наших врио губернаторов», – указывает Курбангалеева. - «Суперактивность, профессиональная работа штаба и открытость избирательного процесса – это, пожалуй, три составляющих, которые обеспечили победу Кожемяко».

          «Довольно уверенная победа в этой ситуации», – признает Екатерина Соколова, отмечая сильное протестное настроение в регионе, недоверие к системе и проблемную ситуацию во втором туре в сентябре.

          По ее словам, негативные тенденции удалось переломить за счет удачного подбора кандидатуры Кожемяко и за счет популярности выдвигаемых им инициатив.

          Соколова отметила, что результат выборов в Приморье может служить символическим итогом 2018 года, – «слава богу» выборы в этом году закончились. По ее мнению, это был удачный для власти выборный период – «Единая Россия» почти везде контролирует заксобрания, а большинство кандидатов, поддержанных президентом, победили. Не победили, считает она, только те, кто не вписывается в волну обновления.

          «Приморская ситуация показала, что даже в очень кризисной ситуации власть может собраться и реализовать яркую избирательную кампанию, каких, наверное, кандидаты давно не демонстрировали», –

          констатировала эксперт.

          Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что не нужно стесняться таких побед. «Начали год хорошо. Хорошо и заканчиваете. Побольше радости и шума. Пусть гундосят недовольные. Не обращайте внимания. Мониторьте, но не реагируйте, – написал он в своем Telegram-канале. – Караван пусть идет. Системе сейчас очень нужны победы и победители. Время такое».


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