Опросы: На выборах губернаторов вторых туров не ожидается

Социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов позволяют им выиграть в первом туре выборов в единый день голосования 8 сентября, сообщили два источника, знакомые с результатами опроса.

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, из них в 13 губернаторы избираются на первый срок. Еще в трех регионах – Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму – глав изберет Заксобрание.

Близкие к Кремлю источники сообщили, что исследования проводились в конце июля – начале августа. Наиболее низкая явка прогнозируется на уровне 30–35% в Мурманской, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской областях, Санкт-Петербурге и Забайкальском крае. Самая высокая – 60–65%, – в Башкирии, пишет РБК.

Прогноз результатов выборов основан на рейтинге от числа определившихся и экспертных оценках.

Согласно данным исследований, в Липецкой области Игорь Артамонов наберет 74% голосов, Игорь Бабушкин в Астраханской области 69%, Александр Беглов в Санкт-Петербурге – 59%, Андрей Бочаров в Волгоградской области – 69%, Владимир Владимиров в Ставропольском крае – 58%, Олег Кувшинников в Вологодской области – 60%, Валерий Лимаренко в Сахалинской области – 68%, Александр Осипов в Забайкальском крае – 75%, Денис Паслер в Оренбургской области – 74%, Роман Старовойт в Курской области – 75%, Алексей Текслер в Челябинской области – 74%, Радий Хабиров в Башкирии – 80%, Бату Хасиков в Калмыкии – 80%, Олег Хорохордин в Алтае – 59%, Андрей Чибис в Мурманской области – 71%, Вадим Шумков в Курганской области – 82%.