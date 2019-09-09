Оппозиционные избиратели оказались умнее «Умного голосования»

«Умное голосование» на выборах в МГД, о котором так много говорил блогер Алексей Навальный, в лучшем случае не повредило кандидатам от оппозиции. А в двух округах вмешательство Навального даже, наоборот, подорвало шансы кандидатов на избрание. В итоге вожди системной оппозиции один за другим открещиваются от УГ. Почему Навальный разозлил своей «помощью» даже либералов из «Яблока»?

По итогам прошедших накануне выборов в Мосгордуму (МГД) самовыдвиженцы, поддержанные «Единой Россией» получают большинство и могут рассчитывать на 25 мандатов из 45. Но обновленная Мосгордума явно будет местом для активных дискуссий, учитывая два десятка мандатов у оппозиционных партий.

Как известно, в 13-ти округах победили кандидаты от КПРФ, включая внука Геннадия Зюганова, Леонида. В столичное заксобрание попадают три представителя «Справедливой России», и все трое кандидатов от «Яблока», прошедших регистрационный фильтр, плюс поддержанная «яблочниками» самовыдвиженец Дарья Беседина.

«Дума стала политически более разноплановой. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на сайте столичного правительства. Градоначальник выразил надежду, что эта политическая пестрота пойдет лишь на пользу законодательной активности в столице. Результаты выборов в МГД показал, что выборы – конкурентная работа, в которой не бывает поддавков, – согласился директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Мэрия приложила все усилия для открытости выборов, это большой плюс для нашей политической системы,

которая в Москве стала более пестрой», – сказал эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Это, кстати, разбивает тезис оппозиции о том, что якобы нет никакой реальной конкуренции, что всех независимых кандидатов якобы сняли с выборов и так далее», – констатировал политолог Олег Матвейчев. Как же тогда победили другие кандидаты – от КПРФ, «СР», «Яблока» задается вопросом Матвейчев. «Все заявления о снятых независимых кандидатах оказались враньем и демагогией», – резюмирует эксперт.

В ходе и итогах московской кампании действительно был значительный элемент непредсказуемости. Надо сказать, что Алексей Венедиктов, главред «Эха Москвы» и глава штаба московской Общественной палаты по наблюдению за выборами в Мосгордуму в конце августа писал в своем телеграм-канале, что оппозиция может побороться за треть мест в МГД. И особенно велики шансы в четырех округах, где, по оценке Венедиктова, не было кандидатов-единороссов, или поддержанных «Единой Россией».

Некоторое время назад выборов в кругах, близких к столичной мэрии, звучал прогноз – кандидатам от системной оппозиции прочили порядка 15-18 депутатских мест. В реальности, оппозиционеры взяли на 3-5 мест больше. Но, заметим, в кругах симпатизантов несистемной оппозиции это не вызывает особого энтузиазма. «Все почему-то радуются удачному (но не победному) результату системной оппозиции (которая все равно будет голосовать солидарно с ЕР) на выборах в Мосгордуму», – написал журналист Илья Азар в Facebook.

Так ли уж повлияло на появление дополнительных трех или пяти депутатских мест «давление на власть» – уличные акции, которые устраивала несистемная оппозиция? Похоже, что эта версия не устраивает самих оппозиционеров – которые пытаются представить себя как партии реальных дел, а не уличного протеста.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский подчеркнул, что успех «яблочников» на выборах в Мосгордуму обусловлен реальными делами и авторитетом у избирателей.

«У нас, конечно, особый избиратель – он не ходит строем, не голосует по спискам, по приказам.

Наш избиратель – самостоятельный, мыслящий», – пояснил Явлинский.

К примеру, один из трех «яблочников», Сергей Митрохин, добившийся регистрации в качестве кандидата и победивший в своем 43-м округе (Арбат, Пресненский район и Хамовники), в программе прописывал даже такие мелочи, как вопросы установки шлагбаумов или ремонт ступенек в подъездах. Вполне внятна и объяснима победа в 6-м округе «яблочника» Евгения Бунимовича, уполномоченного по правам ребенка в Москве

«Мы в Москве провели три съезда обманутых дольщиков и полностью взяли на себя обязательство защитить их интересы. Мы все сделали, чтобы принять поправки в закон или рассчитаться с обманутыми дольщиками. Дольщики нас услышали и ответно пошли на выборы», –подчеркивал руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.

Кандидаты­-справедливороссы «пахали» у себя в округах, настаивал лидер «СР» Сергей Миронов. «Вместе с командой защитил Преображенский рынок от сноса в 2017 году... Вместе с соседями по кварталу отстоял теннисные корты на улице Бухвостова. Обращения и народные сходы спасли спортивные площадки от сноса и застройки гостиницами», – перечислял свои результаты работы «на земле» справедливоросс Михаил Тимонов, который победил в 16-м округе (Богородское, Преображенское, часть Соколиной горы). В итоге, констатировал партийный лидер Сергей Миронов, «Справедливая Россия» впервые проходит в Мосгордуму.

Слова Миронова о «пахавших» у себя в округах кандидатов, заявление Зюганова и обиженная фраза Явлинского о том, что избиратели «Яблока» не ходят строем – все это было ответом на попытку блогера Алексея Навального приписать победу системной оппозиции, собственно, себе: ведь именно Навальный и его «Фонд борьбы с коррупцией» запустили так называемое «Умное голосование» (УГ). Речь идет о составлении неких списков тех кандидатов, за кого протестный избиратель должен был как раз «проголосовать строем».

На деле же, своим «Умным голосованием» Алексей Навальный мог навредить кандидатам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. «Например, вы сторонник КПРФ или «Яблока» и ненавидите Навального, и тут он советует голосовать за вашего кандидата. Безусловно, он мог отвадить избирателя», – отметил эксперт.

Примером, по его мнению, может служить история голосования на 30-м избирательном округе (Северное и Южное Чертаново). Там, напомним, баллотировались: самовыдвиженец, член «Единой России» Маргарита Русецкая, независимый кандидат Роман Юнеман и кандидат от КПРФ Владислав Жуковский. Юнеман рассчитывал на поддержку УГ, но оказался «за бортом» так называемого «умного списка». И это сыграло ему на руку, констатирует Баширов: он набрал чуть менее ста голосов, чем победившая Русецкая. А поддержанный «умным голосованием» коммунист Жуковский дотянул лишь до третьего места. Получился обратный эффект – «выпадение» из УГ лишь добавило голосов Юнеману, констатирует Баширов.

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На выборах в МГД было много кандидатов со своей интересной программой, которые оказались, как говорится, между молотом и наковальней, пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Сторонники «Единой России» за них голосовать не пойдут, а консолидированные «умным голосованием» последователи несистемной оппозиции тоже. В результате такого политического противостояния, эти кандидаты просто выпадают», – заметил эксперт.

Но в итоге, – и скорее не благодаря, а вопреки «услугам» Навального – системная оппозиция все-таки осталась в выигрыше и сформировала весомое представительство в столичном парламенте. При этом в словах Собянина о том, что «разноплановость» МГД лишь пойдет на пользу, нет лукавства, отметил в комментарии URA.ru руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. «Проблема прошлого состава Мосгордумы, проблема протестных выступлений минувшим летом заключалась именно в том, что в думе были представлены интересы далеко не всех москвичей – например, отражающих мнение протестных групп», – пояснил Кузнецов. Напомним, что Зюганов делал акцент на том, что КПРФ работала с обманутыми дольщиками –социальной группой, которая отнюдь не относится к целевой аудитории Навального и его компании.

С другой стороны, коммунисты, которые получили возможность законодательной работы в МГД, представляют собой системную и лояльную силу, на что указывает и Кузнецов. «Большинство остается за лояльными мэру депутатами, – отметил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. – К тому же, многие оппозиционеры уже давно таковыми не являются, представляя часть команды мэра. То есть реальное соотношение оппозиции к лоялистам куда менее приятно для сторонников «Умного голосования».