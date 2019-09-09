Политолог: «Умное голосование» Навального не повлияло на победу кандидатов от «Яблока»

«Кандидаты-«яблочники» способны завоевать поддержку избирателей и без «Умного голосования». У них есть свой избиратель, он проголосовал бы и так», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал призыв основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского не связывать результат его партии на выборах в Мосгордуму с «Умным голосованием» блогера Алексея Навального.

«Правда слов Григория Явлинского в том, что сама партия выставила на кампанию сильных кандидатов (как минимум Евгения Бунимовича и Сергея Митрохина). Кандидатов, способных доказать, что их поддерживают жители тех районов, тех округов, где они выдвигаются», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выразил негативное отношение к идее «Умного голосования» блогера Алексея Навального, отметив, что успех «яблочников» на выборах в Мосгордуму обусловлен реальными делами и авторитетом у избирателей. Явлинский подчеркнул, что к системе «Умного голосования» Навального в «Яблоке» относятся негативно. «Некоторые наши избиратели, скорее, вообще не пойдут голосовать, если за кандидатов, которых они бы поддержали, агитируют люди, которым они не доверяют», – уверен основатель партии «Яблоко».

Политолог Петр Кирьян отметил, что на выборах в Мосгордуму было много кандидатов со своей интересной программой, которые оказались, как говорится, между молотом и наковальней: «Сторонники «Единой России» за таких кандидатов голосовать не пойдут, консолидированные «Умным голосованием» последователи несистемной оппозиции тоже. В результате такого политического противостояния эти кандидаты просто выпадают».

«Еще один момент. На прошлых выборах в Мосгордуму представители оппозиции уже призывали голосовать за кого угодно, кроме «Единой России». И что? Выгодоприобретателем в том случае стала, например, партия «Справедливая Россия». Во что была конвертирована эта поддержка? Явно не в те идеи или политические тезисы, которые могут разделять сторонники, например, Навального и его ФБК («Фонда борьбы с коррупцией»), – рассуждает Кирьян.

«Навальный и партия «Яблоко», конечно, не враги, но они принципиальные оппоненты. И было бы странно, если бы Григорий Явлинский благодарил бы Навального за «Умное голосование». В политическом пространстве у них разные орбиты, это люди, которые смотрят на разные вещи по-разному. И ведут себя по-разному. Так что преувеличивать выгоду «Умного голосования» для оппозиции я бы не стал», – резюмировал политолог.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Оппозиционеры в рамках «Умного голосования» рекомендовали избирателям поддерживать на предстоящих выборах в Мосгордуму определенных кандидатов не от партии власти.