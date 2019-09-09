Явлинский призвал не связывать успех «Яблока» на выборах в Мосгордуму с Навальным

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выразил негативное отношение к идее «Умного голосования» блогера Алексея Навального, отметив, что успех «яблочников» на выборах в Мосгордуму обусловлен реальными делами и авторитетом у избирателей.

Явлинский подчеркнул, что к системе «Умного голосования» Навального в «Яблоке» относятся негативно, передает «Интерфакс».

«Некоторые наши избиратели, скорее, вообще не пойдут голосовать, если за кандидатов, которых они бы поддержали, агитируют люди, которым они не доверяют», – уверен основатель партии «Яблоко».

«У нас, конечно, особый избиратель – он не ходит строем, не голосует по спискам, по приказам. Наш избиратель самостоятельный, мыслящий, за нас он голосует много лет и наших кандидатов он знает очень хорошо», – пояснил Явлинский.

В связи с этим он выразил мнение, что «в Москве больше нет такого кандидата в депутаты, который бы в практическом смысле сделал для москвичей больше», чем кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин. «Жителям 43 (избирательного) округа это хорошо известно, поэтому Митрохин получил такую поддержку», – считает Явлинский.

«Поэтому, безусловно, это, прежде всего, победа наших кандидатов, победа «Яблока». Единственный, кого мы можем благодарить в полном объеме, – это наши избиратели», – подчеркнул Явлинский.

«Считаем грубой ошибкой призывать голосовать за коммунистов-сталинистов. Это сигнал ужесточать авторитарную систему в стране», – добавил основатель партии «Яблоко».

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.