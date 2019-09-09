Политолог: Навальный своей поддержкой навредил кандидатам

«Разумеется, своим «Умным голосованием» Алексей Навальный мог навредить кандидатам. Например, если вы сторонник КПРФ или «Яблока» и ненавидите Навального, и тут он советует голосовать вашего кандидата. Безусловно, он мог отвадить избирателя», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя критику Григория Явлинского в адрес «Умного голосования» Навального.

«Но Навального это не интересует, ему нужен хайп. У него есть бюджет, ему надо отчитаться и быть в тренде СМИ. Его вообще не интересовало, что получится на выборах в Мосгордуму. Кроме того, что чем хуже, тем лучше для него. Или лучше, чтобы вообще выборы не состоялись», – добавил политолог из Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выразил негативное отношение к идее «Умного голосования» блогера Алексея Навального. Явлинский подчеркнул: успех «яблочников» на выборах в Мосгордуму обусловлен реальными делами и авторитетом у избирателей. «Некоторые наши избиратели, скорее, вообще не пойдут голосовать, если за кандидатов, которых они бы поддержали, агитируют люди, которым они не доверяют», – уверен основатель партии «Яблоко».

Баширов отметил, что сейчас многие, кто выиграл и кто проиграл, согласны с Явлинским. «Они не были сторонниками или союзниками Навального, а были самостоятельными фигурами. Навальный не имеет никакого отношения к результатам, это и так понятно. Это «Умное голосование» работало только в соцсетях, никак не влияя на реального избирателя. Никто с карандашом не сидел и не искал: «Вот мой округ, какая там фамилия?».

Это спекуляция, таких людей называют шакалами. Они съедают то, что бросили другие и говорят, какие они грозные. Есть вот запрещенная организация ИГИЛ*, и когда что-то в мире происходит, они заявляют о своей причастности. Так же и Навальный действует», – сказал Баширов.

Он также заявил, что националисту Роману Юнеману сыграло только на руку отсутствие его фамилии в «умном списке Навального». Напомним, кандидат, который не вошел в список, в итоге набрал почти столько же, сколько Русецкая.

«Это ему добавило голосов. Получился обратный эффект», – сказал политолог.

Баширов констатировал, что влияние Навального сильно преувеличено. «Сторонников у него стало гораздо меньше. Он растерял львиную долю голосов, потому что люди видят, что голосовали за другого человека на выборах мэра, например. Навальный тогда и Навальный сегодня – разные люди. И его имя стало уже нарицательным для избирателей», – заключил политолог.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Оппозиционеры в рамках «умного голосования» рекомендовали избирателям поддерживать на предстоящих выборах в Мосгордуму определенных кандидатов не от партии власти.