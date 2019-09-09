Эксперт: Конкурентность пойдет на пользу Мосгордуме

«В Мосгордуме будет представлена вполне адекватная команда оппозиционных сил, которая с одной стороны придаст парламенту красок, а с другой стороны усилит политическую составляющую в работе МГД», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

Результаты выборов в Московскую городскую думу показал, что выборы – конкурентная работа, в которой не бывает поддавков, – подчеркнул директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Мэрия приложила все усилия для открытости выборов, это большой плюс для нашей политической системы, которая в Москве стала более пестрой. А значит, и в гораздо большей мере удовлетворяет москвичей», – подчеркнул эксперт.

Такая позиция была по округу, где баллотировалась Наталья Починок, привел пример Данилин. «Ее второе место показывает, что она хотела, но не смогла избраться. Что касается округов, где победили коммунисты, по их фамилиям можно выяснить, что это люди, которые никогда не выступали против мэрии», – считает политолог.

«Партия власти ничего не потеряла, потому что не участвовала в кампании, – полагает Данилин. – Не считаю, что это неучастие – хорошо, но это тот выбор, который был сделан. Пусть я не согласен, но я его уважаю. В конце концов, результат показал, что могло быть так, могло быть по-другому. Если бы партия участвовала, думаю, результат был бы выше. Но говорить, что партия что-то потеряла, нельзя».

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.