Зюганов отверг пользу «умного голосования» для КПРФ

«Умное голосование» не имеет никакого отношения к победам КПРФ на выборах в Мосгордуму 8 сентября, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы сформировали команду, объединили вокруг себя более 50 организаций. Мы в Москве провели три съезда обманутых дольщиков и полностью взяли на себя обязательство защитить их интересы. Мы все сделали, чтобы принять поправки в закон или рассчитаться с обманутыми дольщиками. Дольщики нас услышали и ответно пошли на выборы», – передает слова Зюганова Regnum.

Так он прокомментировал заявление блогера Алексея Навального, который приписал успехи КПРФ на выборах именно системе «умного голосования», предложенной оппозицией.

Ранее лидер эсеров Сергей Миронов также заявил, что кандидаты от «Справедливой России» в Москве победили без поддержки так называемого умного голосования по совету блогера Алексея Навального.

Политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что своим «умным голосованием» блогер Алексей Навальный «мог навредить кандидатам».