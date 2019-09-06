Митингующие в Москве добились американских санкций

Взгляд
6 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:35  |  vz.ru
Разделы

Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
Перейти а раздел…

До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
Перейти а раздел…

Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

В Ростехе заявляют, что Александр Коршунов не нарушал никаких законовФото: Центр стратегических разработок в
гражданской авиации
Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина? Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Политические репрессии на Украине не закончились

Павел Волков, публицист
Я год был украинским политзаключенным. Меня посадили за журналистику. Теперь я свободный человек и пытаюсь понять – изменилось ли что-то в моей стране? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Неблагодарные «братушки»: Болгария снова выступила против России

    Кто и как пытается исказить роль СССР во Второй мировой войне

    Европа потребовала от России нового покаяния

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о несработавшем электрошокере напавшего на Памфилову преступника
              СК назвал версии нападения на ПамфиловуСоловьев и Канделаки отреагировали на УДО Кокорина и МамаеваЦБ впервые за пять лет снизил ключевую ставку до 7%Эксперт оценил позицию Иерусалима по церковному расколу на Украине
              Путин пошутил про тещуНа Украине захотели напугать Россию космическими ракетами «с камушками»Зеленский ответил на петицию о легализации оружия на УкраинеМаск опроверг слова Лукашенко о подаренной ему Tesla
              Эксперт оценил задержание топ-менеджера Ростеха в Италии по запросу СШАЛукашенко захотел провести совместную с Россией или Украиной ОлимпиадуГварамии предъявлены обвинения в растратах и фальсификацияхГлавврач московской больницы прокомментировал сообщения о бесполезных анализах

              Главная тема


              Астраханская область борется с «патологиями»

              «наши люди, наши братья»


              Лукашенко потребовал от России «не наклонять» Белоруссию

              «Простите нас, пожалуйста!»


              Соловьев ответил на призыв конгрессменов США ввести санкции за митинги в Москве

              серьезные повреждения


              Названа причина столкновения Су-34 в Липецкой области

              Видео

              На Марс за 40 дней


              Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

              с 18 до 21


              Алкогольный запрет грозит разжечь молодежь

              финансовая ловушка


              Российский авиапром лишат советского балласта

              огромный потенциал


              Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Какая славянская страна является для России самой дружественной?

              Митингующие в Москве добились американских санкций

              Российская полиция действовала куда корректнее американских «копов» в подобных ситуациях   6 сентября 2019, 15:06
              Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
              Текст: Дарья Рыночнова
              Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Конгрессмены-республиканцы призвали Дональда Трампа ввести санкции против России за действия полиции на акциях протеста. Президента США прямо побуждают совершить то, в чем Штаты давно обвиняют Россию – вмешаться в ход выборов в другой стране. По мнению экспертов, дать повод подобным заявлениям и было одной из целей организаторов несанкционированных митингов.

              Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и его коллега Майкл Маккол выпустили обращение к президенту США, в котором говорится: «За последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные демонстрации на улицах Москвы с целью выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам. Многие из этих людей были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму».

              По обнародованным накануне данным Мосгорсуда, после несогласованной акции 27 июля в производстве столичных судей находится около тысячи административных протоколов (а не уголовных дел о преступлениях, за которые полагается тюрьма). Из 480 рассмотренных дел, 376 нарушителям назначены штрафы, 89 – административные аресты, двум – обязательные работы, а 13 материалов возвращено в полицию. Для сравнения: в Сент-Луисе в 2017 году при подавлении беспорядков 15 человек было ранено, еще 300 были отправлены под арест.

              В заявлении Элиота и Маккола утверждается, что действия Москвы идут вразрез с обязательствами в рамках ОБСЕ. «Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с «актом Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России. Мы намерены тесно сотрудничать с администрацией, с целью привлечь к ответственности виновных лиц», – призывали парламентарии. Отметим, что антироссийское заявление в Конгрессе США прозвучало за два дня до единого дня голосования в России.

              Замглавы Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России депутат Андрей Альшевских, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД:

              «Если раньше наши американские коллеги пытались хоть как-то скрывать свои попытки вмешиваться, то теперь они уже перешли к открытым действиям».

              Во всей этой истории обращает на себя внимание тот факт, что в обращении американских парламентариев сделан упор на события, которые произошли на несанкционированной, незаконной акции протеста, отметил Альшевских. «Более того, эта акция происходила не где-нибудь, а на территории Москвы, что влечет за собой абсолютно законные последствия в рамках действующего российского законодательства. И это исключительно наши внутренние дела», – подчеркнул депутат.

              «Вот так – голословно, через океан – вставать на позицию одной из сторон, значит только одно – оказать протестующим и оппозиции непосредственную политическую поддержку. А значит, вмешаться в наши внутренние дела», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

              «Если санкции все-таки введут, то это уже будет 75-й или 80-й эпизод. А на каждый чих не наберешься сил реагировать, – отметил сенатор. – Будем фиксировать, что американцы нагло вмешиваются в наши внутренние дела и беспардонно используют санкционный механизм в политических целях. Отсюда будут все вытекающие для наших двусторонних отношений последствия».

              По мнению депутата Альшевских, факт такого обращения американских сенаторов вполне подходит для рассмотрения на комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России.

              «Мы рассмотрим этот инцидент в дополнение к тому, что посол США в России Джон Хантсман уже приглашался на заседание комиссии для дачи объяснений, почему на официальных ресурсах – сайтах американского посольства – были размещены схемы сбора и движения участников противозаконной акции сторонников так называемой оппозиции. Эти действия, как и призыв сенаторов, повторюсь, являются вопиющими фактами попытки вмешательства иностранного государства в наши внутренние дела», – резюмировал депутат Альшевских.

              Как попытку вмешаться во внутренние дела России расценили обращение конгрессменов и в Совете при президенте России по правам человека. «Обоснования ЦИК, которая рассматривала жалобы незарегистрированных кандидатов, были убедительными и прозрачными, – заявил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ Александр Брод. – Поэтому те, кто инициируют санкции, по сути дела, переступают через российское законодательство, игнорируют решения российских судов и таким образом солидаризируются с нарушителями закона».

              В комментарии РАПСИ Брод назвал выступление конгрессменов проявлением «действий определенных политических сил, которые настроены на жесткую конфронтацию с Россией, на ее ослабление». Член СПЧ, впрочем, не отождествляет эти силы с Трампом и его окружением, и напоминает о недавней инициативе президента США о возрождении клуба G8 с участием России. 

              Ряд экспертов связывает митинговую кампанию с внешним заказом. Еще в июле стало очевидно, что одна из целей организаторов несанкционированных митингов – спровоцировать усиление санкционного давления на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Я не сомневался, что все так и будет.

              Заказчики митингов из-за рубежа, с одной стороны, проверяли успешность вложения своих средств в оппозицию и решали геополитические задачи»,

              – сказал политолог.

              Не удивительно, что в обращении был упомянут «акт Магнитского», отмечает телеведущий Владимир Соловьев. «Всё это укладывается в логику, которая проявилась еще с принятием поправки Джексона – Вэника, замененной позже на «закон Магнитского», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД. – Американцы уверены, что они имеют право вмешиваться во внутренние дела всех стран, на что все должны смотреть с восторгом и говорить: «Ой, действительно, как же мы могли себе это позволить? Простите нас, пожалуйста!». Но если американцам кажется, что кто-то вмешивается уже в их дела, то сразу следует жесткая реакция – введение санкций, и всё остальное, что мы уже наблюдали».

              Собеседник добавил: «При этом хотелось бы отметить, что та жесткость, с которой американская полиция расправляется с нарушителями общественного спокойствия, с теми, кто не выполняет закон, хорошо известна». А американским конгрессменам можно было бы посоветовать почаще перечитывать Евангелие, поскольку Америка страна очень религиозная, – заметил Соловьев. – Там очень четко написано по поводу бревна в собственном глазу».

              В схожем духе высказался и депутат Госдумы Андрей Альшевских. «В общем-то, это право американских парламентариев. Они могут обратиться хоть к господу Богу, – рассудил парламентарий. – И просить они могут, что хотят, хоть удачу поймать за одно место. Это, во-первых. А во-вторых, хотелось бы высказать пожелание, чтобы они уделяли больше внимания своим внутренним проблемам и соблюдению прав человека в самих США».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............