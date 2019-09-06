Митингующие в Москве добились американских санкций

Конгрессмены-республиканцы призвали Дональда Трампа ввести санкции против России за действия полиции на акциях протеста. Президента США прямо побуждают совершить то, в чем Штаты давно обвиняют Россию – вмешаться в ход выборов в другой стране. По мнению экспертов, дать повод подобным заявлениям и было одной из целей организаторов несанкционированных митингов.

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и его коллега Майкл Маккол выпустили обращение к президенту США, в котором говорится: «За последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные демонстрации на улицах Москвы с целью выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам. Многие из этих людей были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму».

По обнародованным накануне данным Мосгорсуда, после несогласованной акции 27 июля в производстве столичных судей находится около тысячи административных протоколов (а не уголовных дел о преступлениях, за которые полагается тюрьма). Из 480 рассмотренных дел, 376 нарушителям назначены штрафы, 89 – административные аресты, двум – обязательные работы, а 13 материалов возвращено в полицию. Для сравнения: в Сент-Луисе в 2017 году при подавлении беспорядков 15 человек было ранено, еще 300 были отправлены под арест.

В заявлении Элиота и Маккола утверждается, что действия Москвы идут вразрез с обязательствами в рамках ОБСЕ. «Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с «актом Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России. Мы намерены тесно сотрудничать с администрацией, с целью привлечь к ответственности виновных лиц», – призывали парламентарии. Отметим, что антироссийское заявление в Конгрессе США прозвучало за два дня до единого дня голосования в России.

Замглавы Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России депутат Андрей Альшевских, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД:

«Если раньше наши американские коллеги пытались хоть как-то скрывать свои попытки вмешиваться, то теперь они уже перешли к открытым действиям».

Во всей этой истории обращает на себя внимание тот факт, что в обращении американских парламентариев сделан упор на события, которые произошли на несанкционированной, незаконной акции протеста, отметил Альшевских. «Более того, эта акция происходила не где-нибудь, а на территории Москвы, что влечет за собой абсолютно законные последствия в рамках действующего российского законодательства. И это исключительно наши внутренние дела», – подчеркнул депутат.

«Вот так – голословно, через океан – вставать на позицию одной из сторон, значит только одно – оказать протестующим и оппозиции непосредственную политическую поддержку. А значит, вмешаться в наши внутренние дела», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Если санкции все-таки введут, то это уже будет 75-й или 80-й эпизод. А на каждый чих не наберешься сил реагировать, – отметил сенатор. – Будем фиксировать, что американцы нагло вмешиваются в наши внутренние дела и беспардонно используют санкционный механизм в политических целях. Отсюда будут все вытекающие для наших двусторонних отношений последствия».

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По мнению депутата Альшевских, факт такого обращения американских сенаторов вполне подходит для рассмотрения на комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России.

«Мы рассмотрим этот инцидент в дополнение к тому, что посол США в России Джон Хантсман уже приглашался на заседание комиссии для дачи объяснений, почему на официальных ресурсах – сайтах американского посольства – были размещены схемы сбора и движения участников противозаконной акции сторонников так называемой оппозиции. Эти действия, как и призыв сенаторов, повторюсь, являются вопиющими фактами попытки вмешательства иностранного государства в наши внутренние дела», – резюмировал депутат Альшевских.

Как попытку вмешаться во внутренние дела России расценили обращение конгрессменов и в Совете при президенте России по правам человека. «Обоснования ЦИК, которая рассматривала жалобы незарегистрированных кандидатов, были убедительными и прозрачными, – заявил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ Александр Брод. – Поэтому те, кто инициируют санкции, по сути дела, переступают через российское законодательство, игнорируют решения российских судов и таким образом солидаризируются с нарушителями закона».

В комментарии РАПСИ Брод назвал выступление конгрессменов проявлением «действий определенных политических сил, которые настроены на жесткую конфронтацию с Россией, на ее ослабление». Член СПЧ, впрочем, не отождествляет эти силы с Трампом и его окружением, и напоминает о недавней инициативе президента США о возрождении клуба G8 с участием России.

Ряд экспертов связывает митинговую кампанию с внешним заказом. Еще в июле стало очевидно, что одна из целей организаторов несанкционированных митингов – спровоцировать усиление санкционного давления на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Я не сомневался, что все так и будет.

Заказчики митингов из-за рубежа, с одной стороны, проверяли успешность вложения своих средств в оппозицию и решали геополитические задачи»,

– сказал политолог.

Не удивительно, что в обращении был упомянут «акт Магнитского», отмечает телеведущий Владимир Соловьев. «Всё это укладывается в логику, которая проявилась еще с принятием поправки Джексона – Вэника, замененной позже на «закон Магнитского», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД. – Американцы уверены, что они имеют право вмешиваться во внутренние дела всех стран, на что все должны смотреть с восторгом и говорить: «Ой, действительно, как же мы могли себе это позволить? Простите нас, пожалуйста!». Но если американцам кажется, что кто-то вмешивается уже в их дела, то сразу следует жесткая реакция – введение санкций, и всё остальное, что мы уже наблюдали».

Собеседник добавил: «При этом хотелось бы отметить, что та жесткость, с которой американская полиция расправляется с нарушителями общественного спокойствия, с теми, кто не выполняет закон, хорошо известна». А американским конгрессменам можно было бы посоветовать почаще перечитывать Евангелие, поскольку Америка страна очень религиозная, – заметил Соловьев. – Там очень четко написано по поводу бревна в собственном глазу».

В схожем духе высказался и депутат Госдумы Андрей Альшевских. «В общем-то, это право американских парламентариев. Они могут обратиться хоть к господу Богу, – рассудил парламентарий. – И просить они могут, что хотят, хоть удачу поймать за одно место. Это, во-первых. А во-вторых, хотелось бы высказать пожелание, чтобы они уделяли больше внимания своим внутренним проблемам и соблюдению прав человека в самих США».