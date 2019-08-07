Детская неожиданность Навального

Сторонниками Навального, которые приняли участие в несанкционированной акции протеста с малолетним ребенком, заинтересовались правоохранительные органы. Правозащитники тоже полагают, что родители безответственно подвергли малыша серьезному риску, но лишение их родительских прав считают слишком радикальной мерой.

Следственный комитет во вторник завершил следственные действия с Дмитрием и Ольгой Проказовыми, пришедшими на несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля с годовалым сыном, по уголовному делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Как сообщил ТАСС адвокат Максим Пашков претензий к семейной чете нет.

«Допрос окончен. Никому претензий не имеется. Установлено, что Сергей Фомин является близким родственником матери ребенка, он крестный отец детей семьи Проказовых», – сказал защитник семьи.

Пашков добавил, что идут необходимые следственные действия для установления действительных обстоятельств дела. Впрочем, нельзя исключить, что позднее у сыщиков все же появятся претензии к семейной паре. Не случайно, в розыск по делу о массовых беспорядках уже объявлен их друг и родственник Фомин. Ранее сообщалось, что СК допрашивает Проказовых в рамках возбужденного дела по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Уголовного преследования Проказовых пока вроде бы не предвидится, однако суд им уже предстоит – по административной линии. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Проказовых.

«Супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», – говорится на сайте ведомства.

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано появление взрослых с малолетним ребенком на насанкционированной акции оппозиции. Видозапись вызвало острую реакцию пользователей соцсетей, некоторые расценили это, как пример использования взрослыми ребенка в качестве «реквизита», сообщает REGNUM.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова убеждена, что родители, вовлекая своих детей в несанкционированную уличную акцию, должны осознавать, что ставят под угрозу не только здоровье, но даже жизнь ребенка. Ведь в толпе могут оказаться провокаторы. «Самое главное, чтобы из-за поступков взрослых не страдали дети. Все действия должны совершаться только в интересах ребенка», – сказала Кузнецова газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь член Общественной палаты России, адвокат Шота Горгадзе предположил, что оппозиционеры могли знать, что их не задержат на несанкционированном митинге, если у них на руках маленькие дети. «У нас по законодательству, по подобным статьям, если они не «тяжкие», если родители не кидались урнами и не провоцировали полицейских, не сажают. У кого маленькие дети, тем не грозит ничего в этом плане. Люба Соболь вам яркий пример – ее только штрафуют, потому что у нее маленький ребенок», – пояснил Горгадзе газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что если же обвинение тяжкое и родителей все же арестовывают, то детей сначала забирают органы опеки и попечительства, а потом передают ближайшим родственникам.

В то же время Горгадзе считает, что семейная пара в этом случае поступила аморально. Главная суть в том, что родители подвергли своего ребенка опасности. «Как можно относиться к родителям, которые берут своих детей как прикрытие туда, где правоохранительные органы могут применить силу? Мне вообще все равно, каких они политических взглядов. Есть вещи, которые делать априори нельзя. Митинги – это не праздничные шествия с воздушными шарами и цветами, это всегда риск. Но если для взрослых людей риск, вступив в контакт с полицией получить увечье, то что говорить о младенцах, которых держат на руках родители?» – риторически спросил он.

«Как же затуманен разум у сторонников Алексея Навального, что они готовы собственных детей подвергать опасности?

У меня встает вопрос: они, что, просто биологические родители этих детей? Они понимают, что такое статус родителя, и что этот статус порождает не только права, но и огромное количество обязанностей? Где то дно, которое внесистемная оппозиция не пробьет? – недоумевает адвокат. – Достижение политических целей не стоит и слезинки ребенка».

В том, что подобные случаи требует вмешательства органов власти и общественности, уверен член СПЧ Александр Брод. «Данный пример поведения родителей – особо циничный и безответственный, – сказал Брод газете ВЗГЛЯД. – У этих людей плохо либо с головой, либо с душой... Получается, участие в уличной бузе для них важнее здоровья собственного ребенка».

Брод отметил, что подобные случаи, когда родители приходят с детьми на манифестации, или когда организаторы целенаправленно приглашают несовершеннолетних на политические тусовки, не единичные. «В данном случае понимаю озабоченность органов прокуратуры, но все же считаю предлагаемую меру – лишение родительских прав – излишне радикальной. Мне известно, что детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович тоже против такого решения», – поделился Брод.

Действительно, столичный коллега Анны Кузнецовой, уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович – против изъятия Артемия из семьи. Тем не менее, и он заявил, что государство обязательно должно принять меры в данной ситуации: «В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску».



Стоит отметить, что во вторник Перовский суд столицы зарегистрировал иск прокуратуры о лишении родительских прав пары, которая пришла на несанкционированную акцию с ребенком. Анна Кузнецова заявила, что внимательно изучит это дело. «Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства, – заявила она. – Уверена, что компетентные органы обязательно разберутся в произошедшем. Тогда можно будет делать определенные выводы».



В то же время она назвала крайней мерой возможность лишения родительских прав. По словам Кузнецовой, она применима только в том случае, если родители не осознают своей вины за правонарушения и не готовы менять поведение, отношение к своему ребенку.