Детская неожиданность Навального

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Российской экономике угрожают внешние факторы

России сулят рецессию уже в этом годуФото: Коньков Сергей/ТАСС
Российской экономике сулят техническую рецессию уже в этом году – это означает падение ВВП страны два месяца подряд. Таков прогноз экспертов Института экономики роста имени Столыпина. Действительно, в первом полугодии темпы роста экономики уже замедлились. Но при этом экономисты увидели в прогнозе столыпинского института ряд спорных моментов. Подробности...
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Основу Вооруженных сил решили укрепить деньгами

Младший командный состав считается становым хребтом любой мощной армииФото: Олег Ласточкин/РИА «Новости»
Сержанты-контрактники и рядовые получили прибавку к жалованью. Им также увеличили размер компенсации за наем жилья. В последний раз такое было еще при Сердюкове. Этими мерами Минобороны надеется привлечь новые кадры и удержать старые. Однако эксперты полагают, что одноразовым повышением окладов кадровые проблемы армии решить вряд ли получится. Подробности...
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Тропические болезни пришли на север России

Глобальное потепление, которое многие считали выдумкой, уже началось – и оно необратимоФото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
«Саранча летает огромными стаями там, где ее раньше не было – в Самарской области. Процесс идет вовсю – это и разные субтропические и тропические лихорадки, и привычная холера все севернее и севернее заползает», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший глава Минприроды, академик Виктор Данилов-Данильян. Так он прокомментировал глобальное потепление, которое уже вызвало перемену климата в центре России. Подробности...
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Макрон усмирил «желтые жилеты» впечатляюще жестокими мерами

Жесткость Макрона по-своему впечатляет: никаких переговоров, никаких оправданий, никаких заискиваний перед лидерами протестаФото: Benoit Tessier/Reuters
Возникшее во Франции народное движение «желтых жилетов», в лучшие свои дни напоминавшее настоящую революцию, сегодня практически уничтожено. Причиной этому – предельно жесткие действия властей и силовиков Франции. Методы Макрона по усмирению протестных акций доказывают, что российские силовики выглядят в подобных случаях гораздо гуманнее. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Зачем им диалог, когда нужна конфронтация

Алексей Алешковский, сценарист
Мечтается, что у нас когда-нибудь будут системные «патриоты» и системные «либералы», между которыми будут распределяться голоса населения. Но вот с организацией «либералов», которые оказались бы любезны народу, у нас совершеннейшая засада. Подробности...
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Быть идеалистом – обязательно для капиталиста

Сергей Мардан, публицист
Когда героями вечерних новостей станет человек, который кормит стариков, или ремонтирует сельскую школу, или отправляет учиться в университет сирот – тогда можно будет считать, что в стране все правильно. Подробности...
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Трампономика переходного периода

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Двойной протекционизм 45-го президента – защита внутреннего рынка от импорта и защита национального производителя от рвения собственных чиновников – дал кумулятивный эффект. Американская экономика продолжает расти, хотя и не должна. Подробности...
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              Детская неожиданность Навального

              Семья Проказовых явилась на незаконную манифестацию с младенцем на руках   7 августа 2019, 01:10
              Фото: кадр из видео
              Текст: Олег Исайченко
              Александр Колпаков

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              Сторонниками Навального, которые приняли участие в несанкционированной акции протеста с малолетним ребенком, заинтересовались правоохранительные органы. Правозащитники тоже полагают, что родители безответственно подвергли малыша серьезному риску, но лишение их родительских прав считают слишком радикальной мерой.

              Следственный комитет во вторник завершил следственные действия с Дмитрием и Ольгой Проказовыми, пришедшими на несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля с годовалым сыном, по уголовному делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Как сообщил ТАСС адвокат Максим Пашков претензий к семейной чете нет.

              «Допрос окончен. Никому претензий не имеется. Установлено, что Сергей Фомин является близким родственником матери ребенка, он крестный отец детей семьи Проказовых», – сказал защитник семьи.

              Пашков добавил, что идут необходимые следственные действия для установления действительных обстоятельств дела. Впрочем, нельзя исключить, что позднее у сыщиков все же появятся претензии к семейной паре. Не случайно, в розыск по делу о массовых беспорядках уже объявлен их друг и родственник Фомин.  Ранее сообщалось, что СК допрашивает Проказовых в рамках возбужденного дела по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

              Уголовного преследования Проказовых пока вроде бы не предвидится, однако суд им уже предстоит – по административной линии. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Проказовых.

              «Супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», – говорится на сайте ведомства.

              Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано появление взрослых с малолетним ребенком на насанкционированной акции оппозиции. Видозапись вызвало острую реакцию пользователей соцсетей, некоторые расценили это, как пример использования взрослыми ребенка в качестве «реквизита», сообщает REGNUM

              Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова убеждена, что родители, вовлекая своих детей в несанкционированную уличную акцию, должны осознавать, что ставят под угрозу не только здоровье, но даже жизнь ребенка. Ведь в толпе могут оказаться провокаторы. «Самое главное, чтобы из-за поступков взрослых не страдали дети. Все действия должны совершаться только в интересах ребенка», – сказала Кузнецова газете ВЗГЛЯД.

              В свою очередь член Общественной палаты России, адвокат Шота Горгадзе предположил, что оппозиционеры могли знать, что их не задержат на несанкционированном митинге, если у них на руках маленькие дети. «У нас по законодательству, по подобным статьям, если они не «тяжкие», если родители не кидались урнами и не провоцировали полицейских, не сажают. У кого маленькие дети, тем не грозит ничего в этом плане. Люба Соболь вам яркий пример – ее только штрафуют, потому что у нее маленький ребенок», – пояснил Горгадзе газете ВЗГЛЯД.

              Он подчеркнул, что если же обвинение тяжкое и родителей все же арестовывают, то детей сначала забирают органы опеки и попечительства, а потом передают ближайшим родственникам.

              В то же время Горгадзе считает, что семейная пара в этом случае поступила аморально. Главная суть в том, что родители подвергли своего ребенка опасности. «Как можно относиться к родителям, которые берут своих детей как прикрытие туда, где правоохранительные органы могут применить силу? Мне вообще все равно, каких они политических взглядов. Есть вещи, которые делать априори нельзя. Митинги – это не праздничные шествия с воздушными шарами и цветами, это всегда риск. Но если для взрослых людей риск, вступив в контакт с полицией получить увечье, то что говорить о младенцах, которых держат на руках родители?» – риторически спросил он.

              «Как же затуманен разум у сторонников Алексея Навального, что они готовы собственных детей подвергать опасности? 

              У меня встает вопрос: они, что, просто биологические родители этих детей? Они понимают, что такое статус родителя, и что этот статус порождает не только права, но и огромное количество обязанностей? Где то дно, которое внесистемная оппозиция не пробьет? – недоумевает адвокат. – Достижение политических целей не стоит и слезинки ребенка».

              В том, что подобные случаи требует вмешательства органов власти и общественности, уверен член СПЧ Александр Брод. «Данный пример поведения родителей – особо циничный и безответственный, – сказал Брод газете ВЗГЛЯД. – У этих людей плохо либо с головой, либо с душой... Получается, участие в уличной бузе для них важнее здоровья собственного ребенка».

              Брод отметил, что подобные случаи, когда родители приходят с детьми на манифестации, или когда организаторы целенаправленно приглашают несовершеннолетних на политические тусовки, не единичные. «В данном случае понимаю озабоченность органов прокуратуры, но все же считаю предлагаемую меру – лишение родительских прав – излишне радикальной. Мне известно, что детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович тоже против такого решения», – поделился Брод.

              Действительно, столичный коллега Анны Кузнецовой, уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович – против изъятия Артемия из семьи. Тем не менее, и он заявил, что государство обязательно должно принять меры в данной ситуации: «В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску».

              Стоит отметить, что во вторник Перовский суд столицы зарегистрировал иск прокуратуры о лишении родительских прав пары, которая пришла на несанкционированную акцию с ребенком. Анна Кузнецова заявила, что внимательно изучит это дело. «Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства, – заявила она. – Уверена, что компетентные органы обязательно разберутся в произошедшем. Тогда можно будет делать определенные выводы».

              В то же время она назвала крайней мерой возможность лишения родительских прав. По словам Кузнецовой, она применима только в том случае, если родители не осознают своей вины за правонарушения и не готовы менять поведение, отношение к своему ребенку. 



               
               
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