Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против России за аресты «московской оппозиции»

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Конгресса США Элиот Энгел от штата Нью-Йорк и Майл Маккол от штата Техас призвали главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против российских властей за «нарушения прав человека» в ходе несанкционированных акций в Москве и Петербурге.

«За последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные демонстрации на улицах Москвы с целью выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам. Многие из этих людей были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму», – утверждают законодатели в своем заявлении, передает ТАСС.

По их версии, действия российских властей идут вразрез с обязательствами в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с «актом Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России. Мы намерены тесно сотрудничать с администрацией с целью привлечь к ответственности виновных лиц», – отметили Энгел и Маккол.

В Москве с июля проходили митинги радикальной оппозиции. Некоторые несогласованные акции сопровождались массовыми беспорядками. Протестующие требовали зарегистрировать на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму абсолютно всех кандидатов.

Однако работники избиркомов выявили многочисленные «мертвые души» в подписных листах Ивана Культнева, Юлии Серебрянской, Константина Лисици и других. Так, Культнев стал «рекордсменом» по количеству «мертвых душ» – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что выборы в Мосгордуму использовались зарубежными оппонентами для организации протестных акций против руководства России и для дестабилизации политической ситуации в Москве.

В августе на заседании совета Госдумы было принято решение о создании комиссии по вмешательству во внутренние дела России. В ее состав вошли 12 депутатов.

4 августа в МИДе заявили, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела РФ, освещая несогласованные митинги в Москве. На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.