В Совфеде отметили роль зарубежных оппонентов в организации протестов в России

Выборы в Мосгордуму использовались зарубежными оппонентами для организации протестных акций против руководства России и для дестабилизации политической ситуации в Москве, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В среду прошло заседание рабочей группы комиссии Совфеда по выявлению признаков возможного вмешательства извне в российские электоральные процессы, образованной для предотвращения заграничного вмешательства в российские региональные выборы.

«Зарубежные оппоненты пытались в период июля-августа максимально использовать выборы в Московскую городскую думу в качестве повода для организации и проведения целого ряда протестных мероприятий, включая незаконные, с целью дискредитации руководства РФ, в том числе перед иностранной аудиторией, а также для попыток дестабилизации политической ситуации в российской столице», – сказал Климов.

По его словам, для этого были задействованы не только иностранные СМИ, соответствующие соцсети, прямые ставленники иностранных организаций, но и дипломатические инструменты, передает РИА «Новости».

«В связи со спадом протестных акций и отсутствием реального интереса их зарубежных инициаторов непосредственно к выборам в Мосгордуму началось смещение акцентов с выборной тематики на так называемую правочеловеческую», – сказал сенатор.

Свидетельством этому, в частности, является заявление находящегося за границей Михаила Ходорковского о создании некой рабочей группы «по поддержке гражданского общества в России», которая, по его словам, намерена «коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса», отметил Климов.

«Практически одновременно с этим в западных СМИ началась массированная рекламная кампания специально снятого американцами фильма «Гражданин Х», в котором Ходорковский более двух часов комментирует последние три десятилетия российской истории, фактически повторяя ее интерпретацию такими средствами государственной пропаганды стран НАТО, как «Голос Америки» и «Радио Свобода», – подчеркнул он.

Напомним, в августе на заседании совета Госдумы было принято решение о создании комиссии по вмешательству во внутренние дела России. В ее состав вошли 12 депутатов.

4 августа официальный представитель МИДа заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела РФ, освещая несогласованные митинги в Москве. На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.