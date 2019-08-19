В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Совет Госдумы создал комиссию, которая займется расследованием фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил источник, знакомый с решением Совета.

«Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств создали решением Совета Думы. … Председатель комиссии (Василий) Пискарев», – сообщили в Совфеде, передает РИА «Новости».

Там добавили, что первое заседание комиссии пройдет уже на этой неделе.

4 августа официальный представитель МИДа заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела РФ, освещая несогласованные митинги в Москве.

На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.