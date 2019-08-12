В Совфеде указали на факты вмешательства США во внутренние дела России

Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России продолжаются, при этом главную скрипку здесь играют США, говорится в заявлении председателя временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, зампреда комитета СФ по международным делам Андрея Климова.

Сенатор напомнил, что 9 августа советника-посланника США Тима Ричардсона вызывали в МИД России и сделали представление из-за публикации на посольском сайте схемы проведения в Москве 3 августа несогласованного митинга, что было расценено как агитация в пользу участия в несанкционированной акции и попытка вмешательства в дела России.

«Не прошло и суток, как на сайте США вновь появилось «предупреждение» как бы американским гражданам. Начиналось оно безобидным извещением о том, что 10 августа на площади Сахарова в Москве будет согласованная с властями массовая протестная акция и участвовать в ней американцы не должны ни при каких обстоятельствах (вот бы они так же инструктировали своих граждан во времена украинской «революции достоинства» в 2014 г.!). Однако последующий текст развивал этот сюжет уже «за гранью фола», – пишет Климов в блоге на сайте Совета Федерации.

«Американские дипломаты в своем публичном «предупреждении» вдруг начали рассуждать о том, что указанный разрешенный митинг, скорее всего, («likely») перерастет в неразрешенные акции, намекая на то, что те будут сопровождаться стычками с полицией, арестами и т. п. жесткими последствиями – словно цитировали некий ведомый им сценарий. Самое время добавить, что, по мнению экспертов нашей Комиссии, основную сюжетную линию такого рода «внутренних оппозиционных протестов» разрабатывают в американском Госдепе, спецслужбах США и уполномоченных ими структурах (или как минимум наши «непримиримые» сограждане посвящают в свои задумки их зарубежных кураторов)», – отметил сенатор.

«Автор вполне может допустить, что некоторым отечественным «координаторам протеста» мнится: они лишь используют иностранные организации, их финансовый, информационный, кадровый и административный потенциал для «смены власти в России». Примерно также рассуждали большевики, прибывшие «делать революцию» в Питер с помощью германского Генштаба. Нетрудно догадаться, что ведущие разработку нынешних «борцов с режимом» западные оперативники лишь усмехаются про себя на этот счет», – продолжил член Совета Федерации.

«Но вернемся к сомнительным «предупреждениям» на дипломатическом сайте США. Судя по анализу объявлений на сайтах иных иностранных посольств в Москве, никто из коллег американцев не счел необходимым предостерегать собственных граждан о санкционированном митинге на площади Сахарова 10 августа с. г. Похожие на подстрекательства «предупреждения» публиковали лишь дипломаты Соединенных Штатов. Возможно потому, что им действительно был ведом полный сценарий событий 3 и 10 августа (включая действия явно противоправного свойства)», – не исключил сенатор.

По его словам, средства государственной пропаганды США, выходящие на русском языке, также отметились в эти августовские дни, размещая на своих ресурсах «информационные сообщения», более всего похожие на рекламу протестных акций, точнее – подстрекательство к массовым беспорядкам в центре столицы суверенного государства.

Кроме того, Климов обратил внимание на поведение лиц с двойным гражданством на российских политических мероприятиях. «Напомню, что эти дамы и господа давали клятвы другим государствам служить им верой и правдой. Среди них, конечно, есть люди разные, получившие чужое гражданство различными способами», – подчеркнул он.

«Так, замеченный на протестном митинге 10 августа рэпер Оксимирон (Oxxxymiron), он же Мирон Федоров, большую часть своей 34-летней жизни провел в Западной Европе (главным образом, в Великобритании). Теперь же он «вдруг» решил побороться за права кандидатов в Московскую городскую думу и для этого использовать собственную популярность в деле повышения массовости протестных акций на площади Сахарова. Еще одна гражданка (гражданка США) деятельно оказывала протестующим 10 августа «юридические консультации». Судя по сообщениям СМИ, это та же дама-юрист, фамилию которой нередко упоминают в контексте сюжетов, связанных с так называемой торговлей российскими детьми (их вывозом за рубеж за вознаграждение)», – добавил сенатор.

«Сказанное – далеко не все, что уже известно членам Комиссии СФ. Но и так понятно – попытки иностранного вмешательства в наши сугубо внутренние дела продолжаются, в том числе и в период выборов в Московскую городскую думу. При этом главную скрипку здесь играют американцы. Причем вашингтонских подстрекателей волнует отнюдь не персональный состав будущего парламента Москвы, а возможность лишний раз проверить на прочность наш отечественный суверенитет, ведь мы для США – официальный противник, как следует из их же федерального закона от августа 2017 г., номер PL 115–44», – заключил член Совфеда.

Накануне Климов сообщал, что в ходе акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Роскомнадзор направил компании Google письмо с требованием прекратить использование YouTube для рекламирования несанкционированных массовых мероприятий.