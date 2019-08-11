Власти России потребовали от Google прекратить рекламировать незаконные акции

Роскомнадзор направил компании Google письмо с требованием прекратить использование видеохостинга YouTube для рекламирования несанкционированных массовых мероприятий.

В сообщении на сайте РКН говорится, что ряд структур, имеющих собственные каналы на видеохостинге, приобретают у YouTube рекламные инструменты, в том числе push-уведомления, чтобы распространять информацию о незаконных акциях, «в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения».

Подчеркивается, что данные push-уведомления получают пользователи, которые не подписаны на упомянутые YouTube-каналы.

В заявлении говорится, что если Google не предпримет никаких мер в данной ситуации, это будет рассматриваться как «вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России». В письме подчеркивается, что Роскомнадзор оставляет за собой право на адекватную реакцию.

По словам председателя временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, в ходе акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

«Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались», – приводит его слова ТАСС.

Климов подчеркнул, что информация, которую получали участники митинга-концерта, носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона. Граждан направляли в сторону охраняемых федеральных объектов, указал он.

«Такого рода технологии невозможно применить без соучастия конкретных западных организаций, владельцев соответствующих сетевых компаний», – констатировал парламентарий. «Никто не должен сомневаться в том, что эти и подобные факты останутся без внимания нашей комиссии», – предупредил он.

Ранее в Сети появилось видео, на котором гражданка США проводит инструктаж для задержанных в автозаке.

Добавим, что 3 августа, когда в столице проходил незаконный митинг, YouTube несколько раз блокировал прямой эфир блогеров Илиаса Меркури и Леси Рябцевой. Ведущие стрима в том числе рассказывали о нарушениях со стороны участников незаконной акции и опровергали ложь западных СМИ о событиях в России. Авторы YouTube-канала «Политика сегодня: Россия США Украина», на площадке которого проводилась трансляция, обратились к Google с требованием отозвать блокировку стримов. Администраторы канала обвинили Google в открытой цензуре и использовании специальных алгоритмов для пессимизации канала и трансляции.

Меркури со своей стороны раскритиковал видеохостинг Youtube за двойные стандарты и политическую цензуру. Он подчеркивал, что «никто из так называемых «борцов с кровавым режимом» проблем с вещанием не испытывал».

В субботу в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем меньше трети участников оказались жителями столицы. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.