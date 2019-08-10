Эксперт: Меньше трети участников митинга-концерта проживают в Москве

По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, проживают в столице, сообщил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

«Нас, прежде всего, интересовала география, откуда эти люди. По нашей очень предварительной информации, 30% – это москвичи, 30% – жители Подмосковья, 40% – жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент <...> Мы опросили, по нашим оценкам, в районе 1,5 тыс. человек. Это те, кто ответил на вопросы», – сказал Шпунт Агентству городских новостей «Москва».

Он напомнил, что митинг завершился недавно, поэтому пока сложно давать окончательные цифры, и уточнил, что такие могут появиться не раньше 12 или 13 августа.

«По нашим данным, участников было 15-20 тыс., но эти данные требуют уточнения. Опрос не дает возможности количественно оценить сколько было участников. Но это общее мнение интервьюеров, которые непосредственно работали на месте», – добавил Шпунт.

По данным МВД, на пике проведения митинга-концерта в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве собрались около 20 тыс. человек. В рамках митинга-концерта выступили рэпер Face, группы Кровосток и ICEPEAK.

При этом со сцены митинга оппозиции прозвучали призывы к несанкционированным акциям.

Власти Москвы ранее предупреждали о готовящихся провокациях.

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвали не поддаваться на призывы к несанкционированным акциям. В СПЧ подчеркивали попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.