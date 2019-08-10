Со сцены митинга оппозиции прозвучали призывы к несанкционированным акциям

Во время согласованного с властями Москвы митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова в субботу, 10 августа, прозвучали призывы к несанкционированным акциям.

Об этом со ссылкой на трансляцию телеканала «Дождь» сообщает Twitter-аккаунт «Актуальная политика».

Один из выступавших на сцене спикеров призвал после окончания митинга-концерта собраться в центре города и «погулять» в центре Москвы у госучреждений.

На пике проведения митинга-концерта в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве собрались около 20 тыс. человек.

При этом власти Москвы предупреждали о готовящихся провокациях.

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвали не поддаваться на призывы к несанкционированным акциям. В СПЧ подчеркивали попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.