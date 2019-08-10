Объявлено о провале субботних акций оппозиции в городах России

В российских городах проходят малочисленные акции солидарности с согласованным оппозицией митингом-концертом в Москве. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод подчеркнул, что повод для акций является надуманным, а потому «протест провалился».

По информации Ura.ru, наибольшее число участников акция собрала в Екатеринбурге – там на митинг вышли около 70 человек. В Челябинске к акции присоединились чуть больше 20 активистов, столько же – в курганском Центральном парке культуры и отдыха. Причем, как отмечает издание, в Кургане большую часть участников акции составляют члены местной ячейки КПРФ и активисты движения «Весна». Коммунисты также вышли на митинг в Нижневартовске (ХМАО). Количество участников там не уточнили, но подчеркивается, что о многочисленной акции речи не идет.

Акцию во Владивостоке поддержали всего восемь человек. В Красноярске подобную акцию поддержали, по оценкам экспертов, около 10 человек. В Омске и Иркутске на акции вышли 60 и 45 человек соответственно.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод объяснил такую низкую активность тем, что в регионах протест является надуманным.

«Эти митинги носят искусственный характер. Протест провалился, потому что политики (которым отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за обнаруженного брака в подписных листах – прим. ВЗГЛЯД) специально пытаются вывести людей на улицы. А те понимают, что организаторы этих митингов прикрываются ими, как живым щитом», – пояснил эксперт.

Брод добавил, что даже в столице акции собирают все меньше людей. «Неслучайно на Сахарова приглашают музыкальные группы. Чем-то нужно привлекать людей», – резюмировал эксперт.

В субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный с властями города митинг-концерт. При этом власти Москвы предупреждали о готовящихся провокациях.