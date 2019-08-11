Опубликовано видео с инструктажем гражданки США для задержанных в автозаке

В Сети появилось видео, на котором гражданка США проводит инструктаж для задержанных в автозаке. Ранее уже заявлялось об иностранном вмешательстве в выборы в Мосгордуму.

Речь идет о Татьяне Бренник. По словам автора видео Антона Цаплина, она юрист и гражданка США. Он сфотографировал ее американский паспорт. Цаплин рассказал, что в автозаке она провела инструктаж, «как обдурить ментов».

«Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протокол, и как избежать ответственности», – написал он в своем «ВКонтакте».

На видео задержанные обсуждают свои права. Она вступает в разговор, попросив все писать в протокол – обо «всем, что забрали». По ее словам, нужно оспаривать протокол о задержании, подчеркивает, что нужно идти до Верховного суда. Видно, что она хорошо знает законы и процедуры.

Когда ее просят назвать фамилию, мужчина сбоку называет ее гражданкой США. Она прикладывает палец к губам, прося, судя по всему, не оглашать эту информацию. Только узнав, что информация нужна для некоей правозащитной организации, Бренник сама просит указать, что она гражданка США.

Она рассказывает, что при задержании «не били».

В другом видео она уточняет место, куда их привезли.

Согласно фотографии из паспорта, Бренник родилась в России в 1975 году, паспорт США получила в 2016 году.

Отметим, что ранее посольство США выпустило на своем сайте «предупреждение» для американских граждан об акции протеста, в котором подробно расписало планы организаторов акции, а также дало советы для тех, кто может оказаться на митинге.

Так, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заметил, что это сообщение посольства вызывает вопросы, так как некоторые его части можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям, сообщал ТАСС.

«Очень трудно отойти от мысли, что это вообще подстрекательство, потому что там дальше прописываются события, которые еще не произошли и по идее не должны были бы происходить. Там пишется, что, вероятно, демонстранты отправятся в центр города и могут встретить сопротивление полиции», – сказал Климов.

Член Общественной палаты Максим Григорьев также назвал это сообщение «достаточно беспардонным» и «наглым вмешательством США» во внутренние дела России.

«Фактически в своем сообщении на сайте посольства США в РФ они занимаются рекламой деятельности оппозиции, как это уже неоднократно было сделано», – отметил Григорьев в комментарии Regnum.

«На официальном сайте посольства США в РФ и, далее, в социальных сетях опубликована фактически реклама мероприятия оппозиции 10 августа. То, что они делают, является прямым вмешательством в дела Российской Федерации, это действия очевидные, незавуалированные и намеренные», – сказал он.

Напомним, в Совфеде проводилось заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. Ее председатель Климов заявил, что прогнозы о том, что избирательная кампания в России будет проходить не без влияния из-за рубежа, данные еще в мае, подтвердились.

«К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились», – сказал Климов, отметив, что одной из целей вмешательства являются выборы в Мосгордуму.

Он добавил, что комиссия зафиксировала попытки лоббистских структур США повлиять на выборный процесс в России.

«Сегодня у нас появились факты, что привлекаются официальные коммерческие лоббистские структуры, в том числе США, мы знаем их конкретные попытки воздействовать на некоторых членов СПЧ, на людей, работающих в вузах», – сказал Климов.

В субботу в Москве завершился санкционированный с властями столицы митинг-концерт оппозиции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек. Директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил уверенность, что оппозиция натягивает количество участников митинга-концерта на проспекте Сахарова.